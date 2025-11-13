ข่าว

รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 16:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:38 น.
61
รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว

“โสภณ ซารัมย์” เผยเตรียมยกเลิกเวลาห้ามขาย 14.00-17.00 น. ชี้ หมดยุคแล้ว ส่วนปมขยายเวลานั่งดื่มถึงตี 4 สั่งท่องเที่ยว-สาธารณสุข คุยหาจุดลงตัว

13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่าได้มีการให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาจำหน่ายสุรา โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

นายโสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ เตรียมจะยกเลิกช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่ายสุรา คือเวลา 14.00-17.00 น. เนื่องจากเหตุผลในอดีตที่ห้ามเพราะไม่อยากให้ข้าราชการไปดื่มสุราในช่วงบ่ายนั้น “ตนบอกไปว่าตอนนี้มันหมดยุคแล้ว” และเชื่อว่าข้าราชการในปัจจุบันไม่มีใครไปดื่มสุราในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว

สำหรับประเด็นการขยายเวลาให้นั่งดื่มได้ยาวนานขึ้น นายโสภณ กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวต้องการให้ขยายเวลาไปจนถึง 04.00 น. แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์มีความกังวล เพราะหากดูสถิติแล้ว ช่วงเวลา 02.00–03.00 น. เป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเกิดขึ้นจำนวนมาก นายโสภณจึงมอบหมายให้คณะกรรมการไปหาจุดลงตัวโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

นายโสภณ ยืนยันว่า การขยายเวลาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ แต่ให้รอผลการประชุมของคณะกรรมการก่อนว่าจะลงตัวที่เวลา 02.00 น. หรือ 04.00 น.

นายโสภณ ยังได้ให้นโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนนิ่งของการจำหน่ายสุรากับระยะห่างจากสถานศึกษา โดยได้กำชับให้คณะกรรมการไปกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่า จะเริ่มนับจากรั้ว หรือตัวอาคารเรียน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

นายโสภณ กล่าวว่า หากคณะกรรมการฯ มีมติอย่างไร ไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้เลย ซึ่งประกาศดังกล่าวจะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ และจะมีผลบังคับใช้ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกาหลีใต้ ปฏิเสธรับนักเรียนกว่า 45 คน เข้าเรียนเพราะมีประวัติใช้ความรุนแรง เผยระบบแบ่งความรุนแรง 9 ระดับ โดยระดับ 6 ขึ้นไปจึงถูกบันทึกประวัติถาวรข้อมูลจาก ข่าว

เกาหลีใต้เอาจริง! เปิดระบบลงประวัติ นักเรียนบูลลี่ 9 ระดับ ตัดสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัย

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

14 นาที ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อนรัก โม้ ธัญญ์นิธิ ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ บันเทิง

สุดอาลัย! โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ แห่งวงการคอนเสิร์ต

17 นาที ที่แล้ว
กัมพูชายิงไทย ข่าวการเมือง

กองทัพบก เปิดข้อเท็จจริงโต้ กัมพูชา สรุปไทม์ไลน์ระเบิด 17 ทุ่น

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฝรั่งเศส พบ ยูเครน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

45 นาที ที่แล้ว
บิ๊กเล็ก เตีย เซฮา ข่าวการเมือง

บิ๊กเล็ก สายตรง “เตีย เซยฮา” ชี้กัมพูชามีแผนจัดฉาก ขอผู้รู้-ทหารเก่า ระวังสัมภาษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มอลโดวา พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว ข่าว

รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อพรรณิการ์ กรไชย ข่าวการเมือง

“ช่อ” โต้ปมพาดหัว “ตำรวจรับส่วย” ข้อเท็จจริงชัด! โจ๊กยกคำพูดผบ.ตร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16/11/68 แนวทางเลขมงคล ส่องชัด ๆ ก่อนหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ เศรษฐกิจ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก &quot;อดีต สว.กิตติศักดิ์&quot; 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกวัดบางคลาน ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟ้มประวัติ สันธนะ ประยูรรัตน์ จาก ตร.สันติบาล สู่การถูกจับคดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ &quot;ซูนึง&quot;กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี ข่าวต่างประเทศ

วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล ต อ กรไชย คล้ายคลึง ข่าว

รองผบ.ตร.ปัดของขึ้น เดือดนักข่าว! พาดหัวแรง ปมโจ๊กแฉลากไส้ส่วยเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน &quot;สันธนะ ประยูรรัตน์&quot; ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่ ข่าว

ด่วน “สันธนะ ประยูรรัตน์” ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;พิมพ์วิไล&quot; อดีตพนักงานบัญชีโรงแรม สู่ บัญชีม้า คดี BNK MASTER ได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท แต่กลายเป็นพยานสำคัญโยงเส้นเงินส่วย 34 สาย ถึงบิ๊กตำรวจ ข่าว

ประวัติ พิมพ์วิไล ต้นทาง 34 เส้นเงินส่วย บัญชีม้า โยงพนันออนไลน์ เขย่าวงการสีกากี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม ปานามา นักร้องหญิง แจ้งข่าว น้องฟักทองเสียชีวิต บันเทิง

แหม่ม ปานามา โพสต์ช็อก ลูกชายดับสลด แม่ใจสลาย คาดสาเหตุเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์โรม ปลดธรรมนัส ข่าวการเมือง

โรม เปิดแผล อนุทิน จี้ “ปลดธรรมนัส” ตัวชี้วัดความจริงใจปราบทุนเทา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

ใครกัน? หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 16:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:38 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Ulthera

เจาะลึก Ulthera เครื่องยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ปรับหน้าเรียวอย่างเห็นผล

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อนรัก โม้ ธัญญ์นิธิ ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ

สุดอาลัย! โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ แห่งวงการคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
กัมพูชายิงไทย

กองทัพบก เปิดข้อเท็จจริงโต้ กัมพูชา สรุปไทม์ไลน์ระเบิด 17 ทุ่น

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button