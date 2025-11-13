รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว
“โสภณ ซารัมย์” เผยเตรียมยกเลิกเวลาห้ามขาย 14.00-17.00 น. ชี้ หมดยุคแล้ว ส่วนปมขยายเวลานั่งดื่มถึงตี 4 สั่งท่องเที่ยว-สาธารณสุข คุยหาจุดลงตัว
13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่าได้มีการให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาจำหน่ายสุรา โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
นายโสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ เตรียมจะยกเลิกช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่ายสุรา คือเวลา 14.00-17.00 น. เนื่องจากเหตุผลในอดีตที่ห้ามเพราะไม่อยากให้ข้าราชการไปดื่มสุราในช่วงบ่ายนั้น “ตนบอกไปว่าตอนนี้มันหมดยุคแล้ว” และเชื่อว่าข้าราชการในปัจจุบันไม่มีใครไปดื่มสุราในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว
สำหรับประเด็นการขยายเวลาให้นั่งดื่มได้ยาวนานขึ้น นายโสภณ กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวต้องการให้ขยายเวลาไปจนถึง 04.00 น. แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์มีความกังวล เพราะหากดูสถิติแล้ว ช่วงเวลา 02.00–03.00 น. เป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเกิดขึ้นจำนวนมาก นายโสภณจึงมอบหมายให้คณะกรรมการไปหาจุดลงตัวโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์
นายโสภณ ยืนยันว่า การขยายเวลาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ แต่ให้รอผลการประชุมของคณะกรรมการก่อนว่าจะลงตัวที่เวลา 02.00 น. หรือ 04.00 น.
นายโสภณ ยังได้ให้นโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนนิ่งของการจำหน่ายสุรากับระยะห่างจากสถานศึกษา โดยได้กำชับให้คณะกรรมการไปกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่า จะเริ่มนับจากรั้ว หรือตัวอาคารเรียน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
นายโสภณ กล่าวว่า หากคณะกรรมการฯ มีมติอย่างไร ไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้เลย ซึ่งประกาศดังกล่าวจะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ และจะมีผลบังคับใช้ทันที
