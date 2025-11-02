จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe
จับตา ไท เนียรี โสเจียตา เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe แม้ทางผู้ถือลิขสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่ส่งก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ชายแดน
จากกรณีที่ บริษัท ELEVENTO9 บริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชา ประกาศไม่ส่ง ไท เนียรี โสเจียตา หรือ ฟิยาตา หลานสาวของ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ปี 2025 โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ยังไม่ปกติ พร้อมย้ำว่าหากเกิดเหตุการณ์มีความเสี่ยงต่อตัวแทนกัมพูชา หรือส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ประเทศ บริษัทจะไม่รับผิดชอบนั้น
ล่าสุด ไท เนียรี โสเจียตา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ดิฉัน ไท เนียรี โสเจียตา ผู้ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ฉันจะโอบกอดหัวใจชาวเขมรและกัมพูชาของฉัน
เพื่อแสดงให้โลกเห็นให้รู้ว่าสถานที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบสามารถกลายเป็นความสวยงามที่มีคุณค่าได้ และทุก ๆ การล้มเหลวจะกลายเป็นเหตุผลที่จะยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง
เบื้องต้นมีกำหนดว่า ไท เนียรี โสเจียตา จะเดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิในช่วงเวลา 13.00 น. นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม
- มงลง วีนา ปวีนา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 นางงามนักสู้ 8 ปีที่รอคอย
- บอส ณวัฒน์ สวน แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา หวั่นลูกไม่ปลอดภัย ทำคลิปบูลลี่คนไทย ด่าเอง-กลัวเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: