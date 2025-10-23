ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี
วงในปล่อยข่าวลือ ทายาทมหาเศรษฐีคาสิโนมาเก๊า แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามีนักแสดงดัง หลังถูกกดดันหวังฮุบธุรกิจครอบครัวฝ่ายหญิง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการบันเทิงจีนและฮ่องกงในขณะนี้ เมื่อมีข่าวลือหนาหูว่า ชีวิตรักของ “ฮา ซิ่วเหลียน” (Laurinda Ho) ทายาทสาวแห่งอาณาจักรคาสิโนมาเก๊า กับสามีนักแสดงหนุ่ม “ชอว์น โต้ว” (Shawn Dou) กำลังเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ภายในครอบครัว
สื่อหลายสำนักอ้างว่า หลังจากพิธีวิวาห์สุดอลังการที่บาหลีเมื่อเดือนเมษายน 2566 ฮา ซิ่วเหลียน มีลักษณะคล้ายกำลังตั้งครรภ์ แต่ช่วงปลายปีเดียวกัน เธอกลับปรากฏตัวด้วยรูปร่างปกติ หน้าท้องแบนราบ พร้อมกับสัญญาณความห่างเหินระหว่างเธอกับสามี
แหล่งข่าววงในอ้างว่า ความสัมพันธ์ของ ฮา ซิ่วเหลียน กับ ชอว์น โต้ว เริ่มตึงเครียดอย่างหนักหลังจากที่ฝ่ายหญิงประสบภาวะแท้งบุตร ฝ่ายชายไม่เพียงแต่จะละเลยการดูแลภรรยาในช่วงเวลาที่บอบช้ำ แต่ยังซ้ำเติมด้วยการตำหนิว่าเธอเป็นต้นเหตุของการสูญเสียลูกคนแรก
ยิ่งไปกว่านั้น วงในยังกล่าวอ้างอีกว่า นักแสดงหนุ่มได้พยายามกดดันภรรยาให้จัดหาตำแหน่งให้เขาได้นั่งคุมธุรกิจคาสิโนของตระกูลฮา และต้องการให้เธอทำหน้าที่ภรรยาตามแบบแผนเดิม คือมีทายาทและอยู่เบื้องหลัง แต่เมื่อ ฮา ซิ่วเหลียน ปฏิเสธคำร้องขอของสามี เขาก็ได้ประพฤติกับเธอแบบเฉยชาไร้ซึ่งความรักเหมือนก่อน จนทำให้ ฮา ซิ่วเหลียน ตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่กับแม่เหมือนเดิม
กระแสข่าวยังลือไปถึงขั้นว่า ตระกูลฮาได้กีดกัน ชอว์น โต้ว ออกจากการเข้าถึงและอิทธิพลต่าง ๆ ในครอบครัว ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริง อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหน้าที่การงานในวงการบันเทิงของเขาได้
แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่าย แต่การที่ทั้งคู่ไม่ปรากฏตัวร่วมกันในงานสังคมและงานสำคัญของครอบครัวเลยในช่วงหลัง ยิ่งตอกย้ำข่าวลือเรื่องการแยกทาง และทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจจะมีการประกาศหย่าร้างตามมาในไม่ช้านี้
อ้างอิงจาก : kbizoom
