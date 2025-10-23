บันเทิง

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:46 น.
77
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

วงในปล่อยข่าวลือ ทายาทมหาเศรษฐีคาสิโนมาเก๊า แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามีนักแสดงดัง หลังถูกกดดันหวังฮุบธุรกิจครอบครัวฝ่ายหญิง

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการบันเทิงจีนและฮ่องกงในขณะนี้ เมื่อมีข่าวลือหนาหูว่า ชีวิตรักของ “ฮา ซิ่วเหลียน” (Laurinda Ho) ทายาทสาวแห่งอาณาจักรคาสิโนมาเก๊า กับสามีนักแสดงหนุ่ม “ชอว์น โต้ว” (Shawn Dou) กำลังเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ภายในครอบครัว

สื่อหลายสำนักอ้างว่า หลังจากพิธีวิวาห์สุดอลังการที่บาหลีเมื่อเดือนเมษายน 2566 ฮา ซิ่วเหลียน มีลักษณะคล้ายกำลังตั้งครรภ์ แต่ช่วงปลายปีเดียวกัน เธอกลับปรากฏตัวด้วยรูปร่างปกติ หน้าท้องแบนราบ พร้อมกับสัญญาณความห่างเหินระหว่างเธอกับสามี

ลือรักร้าว ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี-2

แหล่งข่าววงในอ้างว่า ความสัมพันธ์ของ ฮา ซิ่วเหลียน กับ ชอว์น โต้ว เริ่มตึงเครียดอย่างหนักหลังจากที่ฝ่ายหญิงประสบภาวะแท้งบุตร ฝ่ายชายไม่เพียงแต่จะละเลยการดูแลภรรยาในช่วงเวลาที่บอบช้ำ แต่ยังซ้ำเติมด้วยการตำหนิว่าเธอเป็นต้นเหตุของการสูญเสียลูกคนแรก

ยิ่งไปกว่านั้น วงในยังกล่าวอ้างอีกว่า นักแสดงหนุ่มได้พยายามกดดันภรรยาให้จัดหาตำแหน่งให้เขาได้นั่งคุมธุรกิจคาสิโนของตระกูลฮา และต้องการให้เธอทำหน้าที่ภรรยาตามแบบแผนเดิม คือมีทายาทและอยู่เบื้องหลัง แต่เมื่อ ฮา ซิ่วเหลียน ปฏิเสธคำร้องขอของสามี เขาก็ได้ประพฤติกับเธอแบบเฉยชาไร้ซึ่งความรักเหมือนก่อน จนทำให้ ฮา ซิ่วเหลียน ตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่กับแม่เหมือนเดิม

ลือรักร้าว ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี-1

กระแสข่าวยังลือไปถึงขั้นว่า ตระกูลฮาได้กีดกัน ชอว์น โต้ว ออกจากการเข้าถึงและอิทธิพลต่าง ๆ ในครอบครัว ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริง อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหน้าที่การงานในวงการบันเทิงของเขาได้

แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่าย แต่การที่ทั้งคู่ไม่ปรากฏตัวร่วมกันในงานสังคมและงานสำคัญของครอบครัวเลยในช่วงหลัง ยิ่งตอกย้ำข่าวลือเรื่องการแยกทาง และทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจจะมีการประกาศหย่าร้างตามมาในไม่ช้านี้

อ้างอิงจาก : kbizoom

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

1 นาที ที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด ข่าวต่างประเทศ

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

31 นาที ที่แล้ว
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี บันเทิง

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม เลขเด็ด

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานอดิเรกผู้ชาย 2025 ไลฟ์สไตล์

ผลสำรวจที่คุณอาจคาดไม่ถึง! เผย “งานอดิเรกผู้ชาย” ดึงดูดใจสุดในสายตาผู้หญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วีระ&quot; นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน &quot;บ้านหนองจาน&quot; ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:46 น.
77
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button