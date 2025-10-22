ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

ข่าว

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 13:34 น.
63
ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ ปมถือหุ้นสื่อ ชี้ชัดโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนา กระทำผิด และบริษัทเป็นเพียงโปรดักชั่นเฮาส์

22 ตุลาคม 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.1400/2567 ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง นายธัญญ์วาริน หรือ กอล์ฟ สุขะพิสิษฐ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในความผิดฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่นายธัญญ์วารินลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ขณะที่ยังถือหุ้นในบริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น และบริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ และสั่งให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดลง แต่นายธัญญ์วารินได้ให้การปฏิเสธในคดีอาญามาโดยตลอด

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า บริษัททั้งสองแห่งของนายธัญญ์วารินเป็นเพียงบริษัทโปรดักชันเฮาส์ ที่รับจ้างผลิตละครหรือโฆษณาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน และไม่มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตัวเอง ที่สำคัญ บริษัทดังกล่าวได้หยุดดำเนินการและไม่มีรายได้มาตั้งแต่ปี 2557 จนถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากระบบไปแล้ว

นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ หรือ กอล์ฟ อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่
FB/ Bencha Saengchantra – เบญจา แสงจันทร์

ศาลเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่สามารถชี้ให้เห็นว่านายธัญญ์วารินมีเจตนาที่จะกระทำความผิด หรือการถือหุ้นนี้ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอย่างไร การลงสมัครรับเลือกตั้งจึงเป็นไปเพราะความเข้าใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อยังมีความสงสัย ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษายกฟ้อง

หลังฟังคำพิพากษา นายธัญญ์วารินให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกโล่งใจมาก เพราะต้องต่อสู้กับเรื่องนี้มานานตั้งแต่ปี 2563 ทั้งที่รู้ดีว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิด ตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่ต้องชดใช้คืนเงินเดือน สส. และชื่อเสียงที่ถูกกล่าวหา

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงอนาคตทางการเมือง นายธัญญ์วารินกล่าวว่า ยังตอบยาก ปัจจุบันยังคงทำงานเบื้องหลังร่วมกับพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนมาโดยตลอด อาจยังไม่ตัดสินใจกลับมาลงสมัคร สส. อีก เพราะรู้สึกว่ามี สส. รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่จำนวนมาก

นายธัญญ์วารินกล่าวทิ้งท้ายว่า เหตุผลที่เข้ามาเป็น สส. ในครั้งนั้น เพราะต้องการผลักดันกฎหมายสำคัญ เช่น สมรสเท่าเทียม และความเท่าเทียมทางเพศ เมื่อสิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นรูปธรรมในปัจจุบันแล้ว จึงรู้สึกว่าตนเองได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้ว

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 13:34 น.
63
