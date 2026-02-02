จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี
จันทร์ซ้อนจันทร์ ตรงกับ 2 กุมภาพันธ์ 2569 แนะวิธีขอเงินพระจันทร์ รับทรัพย์-เสริมเสน่ห์เมตตา พลิกชะตาเฮงตลอดปี ย้ำ 3 ข้อห้ามเด็ดขาด
เตรียมกระเป๋าสตางค์ให้ตุง เตรียมหัวใจให้พร้อมรับพลังงานดี ๆ เพราะค่ำคืนนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2569) ไม่ใช่คืนวันจันทร์ธรรมดา แต่เป็นวัน จันทร์ซ้อนจันทร์ ปรากฏการณ์มงคลทางโหราศาสตร์ วงจันทร์ซ้อนเงากันกลายเป็นดวงจันทร์ที่ซ้อนกันอยู่ ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่สุดในการกอบโกยโชคลาภและเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม ให้พุ่งแรงรับเดือนกุมภาพันธ์
จันทร์ซ้อนจันทร์ คือวันที่ วันจันทร์ (วันแห่งเสน่ห์) โคจรมาตรงกับ วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง (ขึ้น 15 ค่ำ) พอดิบพอดี ส่งผลให้ดวงจันทร์ทรงพลังสูงสุด เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งเมตตามหานิยม โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลุกเสกวัตถุมงคล หรือทำพิธีขอพรเพื่อเรียกทรัพย์และเติมเต็มเสน่ห์ให้แก่ตนเอง
ในปี 2569 ถือเป็นปีพิเศษที่มีฤกษ์ดีถึง 3 วัน ได้แก่
- วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
- วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
- วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตรงกับวันออกพรรษา
วิธีทำพิธีขอเงินพระจันทร์ คืนนี้ (2/2/69)
ใครที่อยากเปลี่ยนดวงการเงิน หรืออยากเสริมเสน่ห์ให้คนรักคนหลง ห้ามพลาดช่วงเวลาดีตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เตรียมกระเป๋า : ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ เอาขยะหรือบิลเก่าๆ ออก เรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบ
2. ใส่เงินขวัญถุง : ใส่จำนวนเงินที่เป็นตัวเลขมงคลตามความต้องการ เช่น 999 บาท หรือ 1,999 บาท
3. รับพลังแสงจันทร์ : ออกไปยืนกลางแจ้ง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก
4. อธิษฐานจิต : ยกกระเป๋าสตางค์ขึ้นเหนือศีรษะ ให้แสงจันทร์อาบไล้กระเป๋าและตัวเรา พร้อมกล่าวคำอธิษฐาน
เพื่อให้พิธีศักดิ์สิทธิ์และสัมฤทธิผลสูงสุด มีข้อห้ามที่ควรระวัง ได้แก่ ห้ามยืมเงิน หรือให้ใครยืมเงิน เพราะเชื่อว่าจะทำให้การเงินรั่วไหลตลอดปี, ห้ามพูดจาไม่ดี หรือคิดร้าย ทำให้ทำจิตใจให้ผ่องใส คิดบวก เพื่อดึงดูดสิ่งดี ๆ และ ควรงดใช้เงินก้อนที่นำมาทำพิธีเป็นเวลา 1 วัน เพื่อเก็บกักพลังงานโชคลาภ
คืนนี้ฤกษ์ดี 1 ปีมีไม่กี่ครั้ง ใครที่อยากพลิกฟื้นดวงชะตา ลองนำวิธีนี้ไปปฏิบัติตามกันดู!
