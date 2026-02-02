ข่าว

จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 17:02 น.
241
จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69

จันทร์ซ้อนจันทร์ ตรงกับ 2 กุมภาพันธ์ 2569 แนะวิธีขอเงินพระจันทร์ รับทรัพย์-เสริมเสน่ห์เมตตา พลิกชะตาเฮงตลอดปี ย้ำ 3 ข้อห้ามเด็ดขาด

เตรียมกระเป๋าสตางค์ให้ตุง เตรียมหัวใจให้พร้อมรับพลังงานดี ๆ เพราะค่ำคืนนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2569) ไม่ใช่คืนวันจันทร์ธรรมดา แต่เป็นวัน จันทร์ซ้อนจันทร์ ปรากฏการณ์มงคลทางโหราศาสตร์ วงจันทร์ซ้อนเงากันกลายเป็นดวงจันทร์ที่ซ้อนกันอยู่ ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่สุดในการกอบโกยโชคลาภและเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม ให้พุ่งแรงรับเดือนกุมภาพันธ์

จันทร์ซ้อนจันทร์ คือวันที่ วันจันทร์ (วันแห่งเสน่ห์) โคจรมาตรงกับ วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง (ขึ้น 15 ค่ำ) พอดิบพอดี ส่งผลให้ดวงจันทร์ทรงพลังสูงสุด เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งเมตตามหานิยม โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลุกเสกวัตถุมงคล หรือทำพิธีขอพรเพื่อเรียกทรัพย์และเติมเต็มเสน่ห์ให้แก่ตนเอง

ในปี 2569 ถือเป็นปีพิเศษที่มีฤกษ์ดีถึง 3 วัน ได้แก่

  • วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
  • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
  • วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตรงกับวันออกพรรษา

วิธีทำพิธีขอเงินพระจันทร์ คืนนี้ (2/2/69)

ใครที่อยากเปลี่ยนดวงการเงิน หรืออยากเสริมเสน่ห์ให้คนรักคนหลง ห้ามพลาดช่วงเวลาดีตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เตรียมกระเป๋า : ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ เอาขยะหรือบิลเก่าๆ ออก เรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบ

2. ใส่เงินขวัญถุง : ใส่จำนวนเงินที่เป็นตัวเลขมงคลตามความต้องการ เช่น 999 บาท หรือ 1,999 บาท

3. รับพลังแสงจันทร์ : ออกไปยืนกลางแจ้ง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก

4. อธิษฐานจิต : ยกกระเป๋าสตางค์ขึ้นเหนือศีรษะ ให้แสงจันทร์อาบไล้กระเป๋าและตัวเรา พร้อมกล่าวคำอธิษฐาน

เพื่อให้พิธีศักดิ์สิทธิ์และสัมฤทธิผลสูงสุด มีข้อห้ามที่ควรระวัง ได้แก่ ห้ามยืมเงิน หรือให้ใครยืมเงิน เพราะเชื่อว่าจะทำให้การเงินรั่วไหลตลอดปี, ห้ามพูดจาไม่ดี หรือคิดร้าย ทำให้ทำจิตใจให้ผ่องใส คิดบวก เพื่อดึงดูดสิ่งดี ๆ และ ควรงดใช้เงินก้อนที่นำมาทำพิธีเป็นเวลา 1 วัน เพื่อเก็บกักพลังงานโชคลาภ

คืนนี้ฤกษ์ดี 1 ปีมีไม่กี่ครั้ง ใครที่อยากพลิกฟื้นดวงชะตา ลองนำวิธีนี้ไปปฏิบัติตามกันดู!

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน ข่าว

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

21 วินาที ที่แล้ว
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี เศรษฐกิจ

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

47 นาที ที่แล้ว
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ บันเทิง

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว ข่าว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดจิตหาลิซ่า ข่าว

วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ข่าว

จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย เศรษฐกิจ

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊ ข่าว

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
GWM เลิกขาย ORA Good Cat ข่าว

GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว The Voice &quot;งูเห่า&quot; กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา ข่าว

หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 17:02 น.
241
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button