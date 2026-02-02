วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok
อดีตคนดัง “องค์ดำ” กลับมาอีกครั้ง สอนเด็กถอดจิตทิพย์ไปญี่ปุ่น-บุกคอนเสิร์ตลิซ่า ชาวเน็ตห่วงกระทบพัฒนาการเด็ก
จากกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เจ๊ม้อย v+” โพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของชายรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็น “องค์ดำ (Ongdum)” ซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังจากการสอนเด็กสแกนกรรม ท่องนรก และสวรรค์ ล่าสุดชายคนนี้กลับมาเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะเดิมผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน
เนื้อหาในคลิปปรากฏภาพการสอนให้เด็กฝึกถอดจิตเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตามจินตนาการ เช่นตัวอย่างของคลิปวิดีโอหนึ่งที่เผยแพร่บนช่องติ๊กต่อก (TikTok) มีการสอนวิธีถอดจิตไปประเทศญี่ปุ่น โดยในคลิปจะได้ยินเสียงของเด็กน้อยอ้างว่า ได้ไปพบนินจาในสมัยอดีต มีการทักทายและจับมือกับนินจา รวมถึงบอกว่านินจาพาไปดูเพชรพลอย
เท่านั้นไม่พออีกคลิประบุ เด็กถอดจิตหาศิลปินดัง อ้างว่าสามารถถอดจิตไปหา ลิซ่า แบล็กพิงก์ (Lisa BLACKPINK) และได้จับมือกับศิลปินในคอนเสิร์ต โดยเนื้อหาที่ติดไวบนแคปชั่นระบุว่า “เด็กพม่าป.3 ฝึกถอดจิต ถอดจิตแล้วเรียนเก่ง ได้ท่องเที่ยว ได้ช่วยวิญญาน มีความสุข สนุก และชีวิตมีคุณค่า #จินตนาการถอดจิต”
เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลให้แก่ผู้ปกครองและชาวเน็ตจำนวนมาก หลายความเห็นมองว่าเป็นการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดและอาจเข้าข่ายการล้างสมองเด็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับจินตนาการได้ยาก การนำความชื่นชอบในตัวศิลปินมาเชื่อมโยงกับเรื่องเหนือธรรมชาติอาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองในระยะยาว
ขณะนี้มีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการกระทำดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นเครื่องมือในการสร้างคอนเทนต์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง.
