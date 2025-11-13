ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 ไอร์แลนด์ VS โปรตุเกส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : อาวีว่า สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์ – โปรตุเกส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ฝรั่งเศส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยักษ์เขียว ภายใต้การคุมทีมของ ไฮเมียร์ ฮัลล์กริมส์สัน จะไม่มีชื่อของ อีแวน เฟอร์กูสัน, ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เจย์สัน โมลุมบี้ กับ ไรอัน แมนนิ่ง ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ควีมิน เคลเลเฮอร์, เจค โอไบรอัน, นาธาน คอลลินส์, ดารา โอเชีย, เชมุส โคลแมน, จอช คัลเลน, แจ็ค เทย์เลอร์, เลียม สเกลส์, ฟินน์ อาซาซ, เฟสตี้ เอโบเซเล่ และ ทรอย แพร์ร็อตต์
โปรตุเกส
ขณะที่ทีมเยือน ทัพฝอยทอง ของกุนซือ โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ จะไม่มีชื่อของ เปโดร กอนซัลเวส กับ เปโดร เนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ดิโอโก้ คอสต้า, เนลสัน เซเมโด้, รูเบน ดิอาส, เรนาโต้ เวก้า, นูโน่ เมนเดส, วิตินญ่า, รูเบน เนเวส, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ราฟาเอล เลเอา และ คริสเตียโน่ โรนัลโด้
สถิติการพบกันของ ไอร์แลนด์ – โปรตุเกส
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 11/10/25 โปรตุเกส 1-0 ไอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/24 โปรตุเกส 3-0 ไอร์แลนด์ (กระชับมิตร)
- 11/11/21 ไอร์แลนด์ 0-0 โปรตุเกส (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 01/09/21 โปรตุเกส 2-1 ไอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/14 ไอร์แลนด์ 1-5 โปรตุเกส (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ไอร์แลนด์
- 14/10/25 ชนะ อาร์เมเนีย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/10/25 แพ้ โปรตุเกส 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 แพ้ อาร์เมเนีย 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 เสมอ ฮังการี 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 เสมอ ลักเซมเบิร์ก 0-0 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โปรตุเกส
- 14/10/25 เสมอ ฮังการี 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/10/25 ชนะ ไอร์แลนด์ 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 ชนะ ฮังการี 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชนะ อาร์เมเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 เสมอ สเปน 2-2 (ชนะจุดโทษ 5-3, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ไอร์แลนด์ (3-4-2-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – เจค โอไบรอัน, นาธาน คอลลินส์, ดารา โอเชีย – เชมุส โคลแมน, จอช คัลเลน, แจ็ค เทย์เลอร์, เลียม สเกลส์ – ฟินน์ อาซาซ, เฟสตี้ เอโบเซเล่ – ทรอย แพร์ร็อตต์
โปรตุเกส (4-2-3-1) : ดิโอโก้ คอสต้า (GK) – เนลสัน เซเมโด้, รูเบน ดิอาส, เรนาโต้ เวก้า, นูโน่ เมนเดส – วิตินญ่า, รูเบน เนเวส – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ราฟาเอล เลเอา – คริสเตียโน่ โรนัลโด้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
ไอร์แลนด์ 0-2 โปรตุเกส
