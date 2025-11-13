อังกฤษ พบ เซอร์เบีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง อังกฤษ พบ เซอร์เบีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 อังกฤษ VS เซอร์เบีย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : อังกฤษ พบ เซอร์เบีย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เวมบลีย์
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล อังกฤษ – เซอร์เบีย
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อังกฤษ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตคำราม ภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิ่ล จะไม่มีชื่อของ นิค โป๊ป, มาร์ค เกฮี และ แอนโธนี่ กอร์ดอน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จอร์แดน พิคฟอร์ด, เชด สเปนซ์, เอซรี่ คอนซ่า, จอห์น สโตนส์, แดน เบิร์น, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, เดแคลน ไรซ์, บูกาโย่ ซาก้า, มอร์แกน โรเจอร์ส, มาร์คัส แรชฟอร์ด และ แฮร์รี่ เคน
เซอร์เบีย
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ เวลโก้ เปาโนวิช จะไม่มีชื่อของ วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช, เนมันย่า มักซิโมวิช และ อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ยอร์เย เปโดตรวิช, สตราฮินย่า เอราโควิช, สตราฮินย่า พาฟโลวิช, มิลอส เวลโควิช, ลาซาร์ รานด์เยโลวิช, เนมันย่า กูเดลจ์, ลาซาร์ ซามาร์ดซิช, อเล็กซานดาร์ สแตนโควิช, ฟิลิป คอสติช, ดูซาน วลาโฮวิช และ ลูก้า โยวิช
สถิติการพบกันของ อังกฤษ – เซอร์เบีย
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 09/09/25 เซอร์เบีย 0-5 อังกฤษ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 16/06/24 เซอร์เบีย 0-1 อังกฤษ (ยูโร 2024)
- 03/06/03 อังกฤษ 2-1 เซอร์เบีย (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อังกฤษ
- 14/10/25 ชนะ ลัตเวีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 ชนะ เวลส์ 3-0 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 ชนะ เซอร์เบีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชยะ อันดอร์รา 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 แพ้ เซเนกัล 1-3 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เซอร์เบีย
- 14/10/25 ชนะ อันดอร์ร่า 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/10/25 แพ้ อัลบาเนีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 แพ้ อังกฤษ 0-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชนะ ลัตเวีย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ อันดอร์รา 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อังกฤษ (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เชด สเปนซ์, เอซรี่ คอนซ่า, จอห์น สโตนส์, แดน เบิร์น – เอลเลียต แอนเดอร์สัน, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มอร์แกน โรเจอร์ส, มาร์คัส แรชฟอร์ด -แฮร์รี่ เคน
เซอร์เบีย (3-5-2) : ยอร์เย เปโดตรวิช (GK) – สตราฮินย่า เอราโควิช, สตราฮินย่า พาฟโลวิช, มิลอส เวลโควิช – ลาซาร์ รานด์เยโลวิช, เนมันย่า กูเดลจ์, ลาซาร์ ซามาร์ดซิช, อเล็กซานดาร์ สแตนโควิช, ฟิลิป คอสติช – ดูซาน วลาโฮวิช, ลูก้า โยวิช
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
อังกฤษ 3-0 เซอร์เบีย
