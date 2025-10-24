“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ
“ธนกร” ปัดเอี่ยวถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ยันเหตุเกิดก่อนเข้ารับตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม และเป็นเหล็กคนละกรณีกับเหตุตึกถล่ม
24 ตุลาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยเอกสารว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ถอนอายัดเหล็กของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568
นายธนกร ยืนยันว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว โดยชี้แจงลำดับเวลาว่า การถอนอายัดเหล็กกองแรก (จำนวน 16,950 เส้น) มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 ซึ่งเกิดขึ้นในห้วงเวลาของรัฐบาลชุดก่อน
ในขณะที่ ตนเองได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 19 กันยายน 2568 และเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันที่ 24 กันยายน 2568 ดังนั้น การตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 19 กันยายน จึงเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม ตนเองจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการในเรื่องนี้
นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุการอายัดเหล็กทั้งหมดของบริษัท ซิน เคอ หยวน เกิดจากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ไม่ใช่เหล็กจากเหตุการณ์ตึกถล่มตามที่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อน
โดยข้อเท็จจริงจาก สมอ. ระบุว่า เหล็กที่ยังอายัดและดำเนินคดีอยู่ (เนื่องจากผลตรวจไม่ผ่านมาตรฐาน พบธาตุโบรอนเกิน) มีจำนวน 2,690 เส้น ส่วนเหล็กที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จำนวน 41,635 เส้น สมอ. จึงได้ดำเนินการถอนอายัดและคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ 16,950 เส้น (อนุมัติ 12 ก.ย. 68) และ 24,685 เส้น (อนุมัติ 30 ก.ย. 68)
นายธนกร ยืนยันว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ประกอบการ หากผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความกระจ่างและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชน ตนจะสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
