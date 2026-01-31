เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69
31 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS เวสต์แฮฒ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – เวสต์แฮม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะไม่มีชื่อของ โตซิน อดาราบิโอโย่, ดาริโอ เอสซูโก, ลีไว โคลวิลล์ และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
เวสต์แฮม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต จะยังไม่มีชื่อของ ลูคัสซ์ ฟาเบียนสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-1-1 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองซ์ อเรโอล่า พร้อมแนวรับ 4 คน อารอน วาน-บิสซาก้า, คอนสแตนตินอฟ มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ แดนกลางเป็น จาร์ร็อด โบเว่น, โทมัส ซูเชค, มาเตอุส เฟอร์นานเดซ, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย ปาโบล โดยมี วาเลนติส คาสเตญานอส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS เวสต์แฮม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 22/08/25 เวสต์แฮม 1-5 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 03/02/25 เชลซี 2-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/24 เวสต์แฮม 0-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 05/05/24 เชลซี 5-0 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 20/08/23 เวสต์แฮม 3-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 28/01/26 ชนะ นาโปลี 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 25/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/26 ชนะ ปาฟอส 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
เวสต์แฮม
- 24/01/26 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/01/26 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/01/26 ชนะ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 2-1 (ต่อเวลาพิเศษ, เอฟเอ คัพ)
- 06/01/26 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า – อังเดร์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตาเวา, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ – ชูเอา เปโดร
เวสต์แฮม (4-4-1-1) : อัลฟองซ์ อเรโอล่า (GK) – อารอน วาน-บิสซาก้า, คอนสแตนตินอฟ มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ – จาร์ร็อด โบเว่น, โทมัส ซูเชค, มาเตอุส เฟอร์นานเดซ, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ – ปาโบล – วาเลนติส คาสเตญานอส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-0 เวสต์แฮม
