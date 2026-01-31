ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:55 น.
54

31 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS เวสต์แฮฒ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : West Ham United

วิเคราะห์บอล เชลซี – เวสต์แฮม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะไม่มีชื่อของ โตซิน อดาราบิโอโย่, ดาริโอ เอสซูโก, ลีไว โคลวิลล์ และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

เวสต์แฮม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต จะยังไม่มีชื่อของ ลูคัสซ์ ฟาเบียนสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-1-1 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองซ์ อเรโอล่า พร้อมแนวรับ 4 คน อารอน วาน-บิสซาก้า, คอนสแตนตินอฟ มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ แดนกลางเป็น จาร์ร็อด โบเว่น, โทมัส ซูเชค, มาเตอุส เฟอร์นานเดซ, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย ปาโบล โดยมี วาเลนติส คาสเตญานอส

Credit : West Ham United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS เวสต์แฮม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 22/08/25 เวสต์แฮม 1-5 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/02/25 เชลซี 2-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/24 เวสต์แฮม 0-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/05/24 เชลซี 5-0 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/08/23 เวสต์แฮม 3-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 28/01/26 ชนะ นาโปลี 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/26 ชนะ ปาฟอส 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)

เวสต์แฮม

  • 24/01/26 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/01/26 ชนะ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 2-1 (ต่อเวลาพิเศษ, เอฟเอ คัพ)
  • 06/01/26 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า – อังเดร์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตาเวา, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ – ชูเอา เปโดร

เวสต์แฮม (4-4-1-1) : อัลฟองซ์ อเรโอล่า (GK) – อารอน วาน-บิสซาก้า, คอนสแตนตินอฟ มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ – จาร์ร็อด โบเว่น, โทมัส ซูเชค, มาเตอุส เฟอร์นานเดซ, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ – ปาโบล – วาเลนติส คาสเตญานอส

Credit : West Ham United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-0 เวสต์แฮม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

13 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่ ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก บันเทิง

ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าจอมคือตำแหน่งอะไร ข่าว

บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด &#039;ทรยศ&#039; กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ บันเทิง

โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เศร้า! หนุ่มลูกจ้างขยันเก็บเงินหวังแต่งมี.ค. ขับเก๋งชนเสาไฟฟ้า ไฟคลอกดับต่อหน้ากู้ภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1/2/69 คัดมาให้แล้ว 3 ตัวตรง ย้ำวิ่ง 6 มาแน่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง บันเทิง

หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ประกาศราชกิจจาฯ ให้เด็กต่างด้าว-ไม่มีทะเบียนราษฎร์-ไม่มีสัญชาติไทย เข้าเรียนได้ทุกระดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้” เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ส่งเสริมความมั่นใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เปิดตารางทักษามหารานี งวด 1/2/69 แถมเลขหางประทัด ให้โชคเน้น ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 31 1 69 ดูดวง

เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ! 3 ราศี ระวังเฟรนด์โซนจะกลายเป็นแฟนโซน ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 1 ก.พ. 69 เจาะสถิติหวยย้อนหลัง จัดระเบียบความคิด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋าตู้ล็อกเกอร์สถานี กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด ข่าว

เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋า กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 1 ก.พ. 69 ตาดีเห็นเลขเด่น ระวังเลขกลับหัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถหรูชนรถบัสโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนกระเด็นออกจากที่นั่ง ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคลิประทึก รถหรูซิ่ง ชนบัสโรงเรียนคว่ำ นร.กระเด็น บาดเจ็บระนาว (ต่างประเทศ)

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับ แห่ส่งกำลังใจ &quot;เยริ&quot; Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! “เยริ” Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ทำกายภาพ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปอุทาหรณ์ รถเก๋งเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก สุดท้ายไม่พ้น ถูกชนดันไกลหลายเมตร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 30 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 30 ม.ค. 69 จับตาเลขเด็ดวันศุกร์สิ้นเดือน ย้อนสถิติงวดที่แล้ว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถ-เลขเครื่องบิน เคลื่อนร่าง 2 นักบิน AT-6TH หลังประสบอุบัติเหตุตกระหว่างฝึก เลขเด็ด

ทะเบียนรถ-เลขเครื่องบิน เคลื่อนร่าง 2 นักบิน AT-6TH หลังประสบอุบัติเหตุตกระหว่างฝึก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดด่วน! หวยเฮียนัน ปล่อยสูตรเด็ดลุ้นเงินล้าน งวด 1/2/69 บน-ล่างตัวเดียวจบ เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน ปล่อยสูตรเด็ดลุ้นเงินล้าน งวด 1/2/69 บน-ล่างตัวเดียวจบ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:55 น.
54
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
Back to top button