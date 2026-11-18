วันลอยกระทง 2569 หยุดไหม เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน
วันลอยกระทงปี 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ไม่ใช่วันหยุดราชการและไม่ใช่วันหยุดธนาคาร คนทำงานยังต้องไปทำงานตามปกติ ก่อนออกไปลอยกระทงหลังเลิกงาน
ปฏิทินวันหยุดสถาบันการเงินปี 2569 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มีวันหยุดในเดือนพฤศจิกายนเลย และเดือนนี้ก็ไม่มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันหยุดถัดไปอยู่ในเดือนธันวาคม ได้แก่ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2569 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม และวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2569 วันรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ให้วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้วันเดียวกันเป็นวันหยุดของสถาบันการเงินด้วย
ปิดท้ายปีด้วยวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี ส่วนใครจะไปลอยกระทงหลังเลิกงานวันที่ 24 พฤศจิกายน เช็กสถานที่จัดงานในกรุงเทพได้ในลิงก์ด้านล่าง
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อ้างอิง Thai PBS, ธนาคารแห่งประเทศไทย, Thai PBS (วันหยุดพิเศษ 16 ธ.ค.), ผู้จัดการออนไลน์