ปิดตำนาน “หัวใจ” แห่ง Limp Bizkit แซม ริเวอร์ส มือเบสผู้ร่วมก่อตั้งวง ลาโลกวัย 48 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 09:55 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 10:03 น.
แฟ้มภาพ

จากร้านไก่ทอดสู่เวทีโลก ปิดตำนานหัวใจแห่ง Limp Bizkit แซม ริเวอร์ส มือเบสผู้ร่วมก่อตั้งวง ลาโลกวัย 48 ปี

วงการดนตรีนูเมทัลต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อ แซม ริเวอร์ส มือเบสและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวงร็อกระดับตำนาน Limp Bizkit ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 48 ปี โดยทางวงได้ออกมายืนยันข่าวเศร้านี้ด้วยตนเองเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา

“แด่ความทรงจำถึง แซม ริเวอร์ส พี่ชายของพวกเรา วันนี้เราได้สูญเสียพี่ชาย, เพื่อนร่วมวง และจังหวะหัวใจของเราไป” ทางวงกล่าวในแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม “แซม ริเวอร์ส ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มือเบสของพวกเรา เขาคือเวทมนตร์อันบริสุทธิ์ คือชีพจรที่เต้นอยู่ใต้ทุกบทเพลง คือความสงบเยือกเย็นท่ามกลางความโกลาหล และคือจิตวิญญาณที่อยู่ในทุกสุ้มเสียง”

ถ้อยคำจากพี่น้องถึงจังหวะที่หายไป

แถลงการณ์อันน่าสะเทือนใจยังคงดำเนินต่อไปว่า “ตั้งแต่โน้ตตัวแรกที่เราเคยเล่นด้วยกัน แซมได้นำแสงสว่างและจังหวะจะโคนชนิดที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้เข้ามา พรสวรรค์ของเขานั้นดูง่ายดาย, การปรากฏตัวของเขานั้นยากจะลืมเลือน และหัวใจของเขานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน”

“เราได้แบ่งปันช่วงเวลาร่วมกันมานับไม่ถ้วน และทุกช่วงเวลานั้นมีความหมายมากขึ้นก็เพราะมีแซมอยู่ที่นั่น เขาคือมนุษย์ประเภทที่จะได้เจอเพียงครั้งเดียวในชีวิต คือตำนานที่แท้จริง และจิตวิญญาณของเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกท่วงทำนอง, ทุกเวที และทุกความทรงจำตลอดไป”

“เรารักนายนะแซม เราจะพานายไปกับเราเสมอ หลับให้สบายนะเพื่อน เพลงของนายจะไม่มีวันจบสิ้น – เฟร็ด, เวส, จอห์น และดีเจลีธัล”

จากร้านไก่ทอดสู่เวทีโลก

ชีวิตส่วนใหญ่ของแซมได้อุทิศให้กับดนตรี เขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับจอห์น ออตโต มือกลองของวง และได้พบกับ เฟร็ด เดิร์สต์ ครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ขณะที่ทั้งคู่ทำงานอยู่ที่ร้าน Chick-fil-A ด้วยกัน ก่อนที่ทั้งสามจะร่วมกันก่อตั้ง Limp Bizkit ขึ้นในปี 1994 และกลายเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีระดับโลกในเวลาต่อมา

การต่อสู้กับปีศาจและชัยชนะที่แสนสั้น

เบื้องหลังความสำเร็จ แซมต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพอย่างหนัก ในปี 2015 เขาต้องออกจากวงไปชั่วคราวจากโรคตับที่เกิดจากการดื่มอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี “มันเลวร้ายถึงขั้นที่หมอบอกกับผมว่า ถ้าคุณไม่หยุด คุณจะตาย ! และตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณต้องการตับใหม่'” เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้

แต่ด้วยจิตใจของนักสู้ เขาสามารถเอาชนะปีศาจร้ายได้สำเร็จ เขาเลิกดื่ม, เข้ารับการบำบัด และได้รับการปลูกถ่ายตับ ก่อนจะกลับคืนสู่วงอีกครั้งในปี 2018

“ผมกลับมาแล้ว และผมรู้สึกยอดเยี่ยมมาก” เขากล่าวในตอนนั้น ซึ่งเป็นคำพูดที่เมื่อหวนนึกถึงในวันนี้ ก็ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับทุกคน

ดีเจลีธัล ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสะเทือนใจว่า “เราใจสลาย จงมีความสุขกับทุกเสี้ยววินาทีของชีวิต เพราะมันไม่มีอะไรมารับประกันได้เลย”.

ที่มา : Manchestereveningnews

ภาพ IG @samriverslb
ภาพ IG @samriverslb
แซม ริเวอร์ส (sam rivers) 1977-2025
ภาพ @Australian 90s 00s Nostalgia
ภาพ IG @samriverslb
ภาพ IG @samriverslb
RIP sam rivers (1977–2025), bassist of Limp Bizkit has died. The longtime bassist for rock-rap icons Limp Bizkit has died at the age of 48. The band confirmed the sad news in an emotional statement shared on Instagram this morning, revealing that Sam passed away last night.
ภาพ IG @samriverslb

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

