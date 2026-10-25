21 หนังผีอินโดนีเซีย สยองและน่ากลัวไม่แพ้หนังผีไทย ลิสต์เก็บไว้ดูฮาโลวีนนี้
เปิดคลังสยอง 21 หนังผีจากประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย รับรองขนหัวลุกทุกเรื่อง หลอนไม่แพ้หนังผีไทยและจากทั่วโลก เซฟเก็บไว้ดูคืนฮาโลวีน 2026
เดี๋ยวกระแสหนังผีจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียกำลังมาแรงมาก ด้วยความที่วัฒนธรรมไม่ต่างอะไรกับเมืองไทยเท่าไรนัก ทำให้ผู้ชมรับอรรถรสความหลอนกันได้ง่ายกว่าหนังผีฝั่งตะวันตก แต่ก็ได้มุมมองใหม่ ๆ ทางด้านความเชื่อในศาสนาอิสลามร่วมด้วย ถือเป็นรสชาติหนังสยองขวัญแบบใหม่ที่น่าลิ้มลอง
คืนวันฮาโลวีนปี 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ก็ต้องเสิร์ฟความน่ากลัวให้กันตามธรรมเนียม ทีมงานเดอะไทยเกอร์จึงจัดเซตรวมหนังผีชวนขวัญหนีดีฝ่อจากอินโดนีเซีย 16 เรื่องจากลิสต์เดิม และเพิ่มหนังผีอินโดนีเซียทำเงินปี 2567 ถึง 2569 อีก 5 เรื่อง บอกเลยว่าแต่ละเรื่องทำเอานอนผวาตาค้างทั้งคืนแน่
1. Impetigore
Impetigore เล่าถึงสองเพื่อนซี้ มายา และ ดีนี ที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยเหตุผลที่ว่ามายาต้องการมรดกชิ้นสุดท้ายเพื่อต่อยอดชีวิตของเธอจากครอบครัวที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทว่าหลังจากเดินทางมาถึงหมู่บ้าน ทั้งสองคนกลับพบเจอแต่เรื่องราวแปลกประหลาด ชวนขนลุกขนพอง แถมยังต้องหนีเอาตัวรอดจากความวิปริตที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย
2. Waktu Maghrib
เสพอรรถความสยองแปลกใหม่ด้วยหนังผีมุสลิม Waktu Maghrib ซึ่งเป็นเรื่องราว ความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจบรรยายได้ กำลังไล่ล่าวิญญาณของกลุ่มเพื่อนสามคน อาดี ซามาน และ อายู อย่างไม่ลดละ ในช่วงเวลาของการละหมาดมัฆริบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเต็มไปด้วยภัยอันตราย และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่ผีร้ายจะมาลักพาตัวผู้คนไป ซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นว่าพวกเขาเคยทำบาปอะไรไว้ และหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของพวกเขา
3. Ivanna
Ivanna ภาพยนตร์สยองขวัญของชาวอินโดที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องของ แอมเบอร์ และครอบครัวที่ถูกผีสาวชาวดัชต์ อีวานนา ตามคุกคามไม่หยุดไม่หย่อน ซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยฉากจั๊มพ์สแกร์พากระตุกหัวใจแล้ว หนังยังเล่าถึงปูมหลังประวัติศาสตร์ของประเทศออกมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวอีกด้วย
4. Asih
หนังสยองขวัญเรื่องเล่าจากตำนานผีขโมยเด็กที่โด่งดังในหมู่ชาวอินโด Asih เล่าเรื่องของ อิตา สาวท้องแก่ใกล้คลอด กับสามีของเธอชื่อว่า แอนดรี เรื่องราวความน่ากลัวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแอนดรีนำรถเข็นเด็กมืองสองมาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาใช้กับลูกที่กำลังจะคลอดของพวกเขา ทว่าหลังจากได้รถเข็นเด็กมา ทั้งสองก็ต้องเผชิญกับเรื่องลี้ลับสั่นประสาทไม่หยุดหย่อนจากตำนานผีสาว อาซิห์ ที่ต้องการพรากเด็กทารกไปจากครอบครัวนี้
5. Suzzanna: Buried Alive
ขึ้นชื่อว่าผีตายทั้งกลมยังไงก็เฮี้ยนและเต็มไปด้วยจิตอาฆาต Suzzanna: Buried Alive เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยา ซาเตรีย และ ซูซันนา ที่กำลังจะเฉลิมฉลองการมีลูกคนแรก หลังจากพยายามมานานกว่า 7 ปี แต่ในระหว่างที่สามีออกไปทำงานนอกเมือง ทิ้งให้ภรรยาอยู่บ้านคนเดียวนั้น กลับมีโจรบุกบ้านและฆ่าซูซันนาพร้อมฝังศพเธอเอาไว้ ทว่าวันรุ่งขึ้นขึ้นซูซันนากลับปรากฏตัวอีกครั้ง แต่พร้อมกับบาดแผลจากการถูกทำร้ายและจิตพยาบาทที่พร้อมล้างแค้นเต็มที่
6. Danur: I Can See Ghosts
Danur: I Can See Ghosts เรื่องราวของ ริซา เด็กหญิงที่สามารถมองเห็นผีได้ และเนื่องจากพ่อแม่ของเธอมัวแต่วุ่นอยู่กับงาน ทำให้ริซาต้องหันไปผูกมิตรกับวิญญาณผีเด็ก 3 ตนในบ้าน แต่ไม่ได้มีเพียงแค่วิญญาณ 3 ตนนี้เท่านั้น ยังมีผีร้ายอีกตนที่คอยจ้องจะเล่นงานน้องสาวของริซา ทำให้เธอต้องหาทางช่วยน้องสาวให้ได้
7. Qorin
อีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญ-ดราม่าจากฝั่งอินโดที่สนุกไม่แพ้เรื่องไหนคือ Qorin โดยตัวหนังจะเล่าเรื่องการกดขี่ทางเพศในโรงเรียนประจำสำหรับสอนศาสนาที่มีแต่นักเรียนหญิงล้วน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของครูผู้ชาย สลับกับเนื้อเรื่องความสยองผ่านพิธีกรรมมรณะที่ยิ่งกดทับให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดมากกว่าเดิม นอกจากนี้ในเรื่องเราจะยังได้สำรวจวัฒนธรรมและเรื่องราวเหนือธรรมชาติของศาสนาอิสลามอีกด้วย
8. Sesat
เรื่องย่อ Sesat เล่าถึงหญิงสาว อามารา และครอบครัวที่ต้องย้ายไปอยู่บ้านคุณตาในพื้นที่ห่างไกลความเจริญเนื่องจากพ่อของเธอเสียชีวิตกะทันหัน ณ ที่แห่งนั้น อามาราได้พบกับบันทึกเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติของคุณตาผู้ล่วงลับ เกี่ยวกับพิธีกรรมขอพรกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำให้เธอสนใจเป็นอย่างมาก โดยเธอหวังจะขอให้ได้สื่อสารกับพ่อของเธอที่ตายไปแล้วเป็นครั้งสุดท้าย ทว่าพิธีกรรมดังกล่าวกับปลุกวิญญาณชั่วร้ายให้ตามรังควานเอาชีวิตของอามาราแทน
9. Makmum
Makmum เป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอินโดที่ได้ไอเดียมาจากหนังสั้นในเรื่องที่คล้าย ๆ กัน ให้อารมณ์เหมือนเรื่องเล่าของ The Pilgrim’s Progress ในแนวบททดสอบจิตใจสำหรับการเป็นศาสนิกชนที่ดี ทว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเล่าในมิติของหนังผีออกมาแทน ทำให้บททดสอบระหว่างการทำพิธีละหมาดที่ต้องมีสติยึดมั่นในพระเจ้ากลายเป็นพิธีกรรมที่ดูน่ากลัวขึ้นมาในทันที
10. May the Devil Take You
หากใครอยากลิ้มลองรสชาติหนังผีแบบ Evil Dead ฉบับเอเชีย ก็ไม่ควรพลาดชม May the Devil Take You หนังผีที่เล่าถึงหญิงสาวชื่อว่า อัลฟี่ ที่มีพ่อป่วยด้วยโรคประหลาด โดยมีสาเหตุมาจากการที่พ่อของเธอนั้นไปทำสัญญากับปีศาจเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยมากขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ และความสยองเลือดสาดเกินบรรยาย
11. DreadOut
หนังผีจากเกมในชื่อเดียวกัน DreadOut เล่าถึงกลุ่มนักเรียนที่เดินทางไปยังตึกร้างเพื่อไลฟ์สดล่าท้าผี โดยพวกเขาเข้าไปสำรวจพื้นที่ต้องห้ามภายในตึกกระทั่งได้พบเจอกับเรื่องราวประหลาด ผ่านการเล่าเรื่องแบบมุมมองไลฟ์สด ถือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มอบประสบการณ์ในการรับชมแบบใหม่ให้กับผู้ชมได้อย่างดี
12. Tainted Soul
หนังสืบสวนสอบสวนที่ผสมผสานความเป็นผีสยองขวัญเข้ากันได้อย่างลงตัว Tainted Soul เล่าถึงตัวละครชื่อ รักกา ที่เกิดมาพร้อมความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณได้ เขาใช้ความสามารถนี้ในการช่วยตำรวจสืบคดีต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันความสามารถดังกล่าวก็ทำให้รักกากลายเป็นตัวประหลาด เขาจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับลุง กระทั่งได้พบผีสาวที่ไม่สามารถจำอดีตของตัวเองได้ จึงทำให้รักกาใช้ความสามารถเหนือธรรมชาติช่วยผีสาวตนนี้ ในขณะที่โรงเรียนใหม่ของรักกาก็เกิดเรื่องราวสุดแปลกประหลาดขึ้น
13. The Doll
The Doll ไม่ต่างอะไรกับการควบรวม The Conjuring และ Child’s Play โดยหนังเล่าถึงคู่สามีภรรยาที่ย้ายไปอยู่เมืองใหม่ โดยภรรยาเป็นหญิงสาวที่ชอบสะสมตุ๊กตา ซึ่งวันหนึ่งสามีของเธอเก็บตุ๊กตามาฝาก โดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของตุ๊กตาตัวนี้มีความลึกลับน่ากลัวซ่อนไว้อยู่
14. Munafik 2
หนังผีแนว Exorcism จากฝั่งคริสเตียนมีเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นก็ลองมาสัมผัสการไล่ผีแนวใหม่จากทางศาสนาอิสลามกับเรื่อง Munafik 2 ดูบ้าง โดยเป็นเรื่องของหมอชาวมุสลิมถูกภาพนิมิตสุดสะพรึงตามหลอกหลอน และความเชื่อของเขาต้องถูกทดสอบเมื่อตัดสินใจช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่ถูกผู้นำลัทธินอกรีตสุดชั่วร้ายทำร้ายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ
15. Ular Tangga
Ular Tangga หรือ Snake & Ladders บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่า จีน่า ซึ่งมีความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า และในขณะนี้เธอได้เห็นว่าอีกไม่นานกำลังจะมีเรื่องราวเลวร้ายขึ้น ดังนั้นเธอและเพื่อน ๆ ของเธอจึงจะต้องร่วมมือกัน เพื่อจะยับยั้งเหตุการณ์ร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ให้ได้
16. Danur 2: Maddah
สานต่อเรื่องราวความสยองจากผีอาซิห์ Danur 2 เล่าเรื่องของ ริซา ในช่วงที่โตแล้ว หลังจากประสบเหตุร้ายเหนือธรรมชาติมาในวัยเด็ก ทำให้ครอบครัวของเธอต้องย้ายที่อยู่ ทว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ริซาต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเก่า บรรยายกาศเดิม ๆ ความน่ากลัวแบบเดิม ๆ จึงเริ่มตามหลอกหลอนเธออีกครั้ง
17. Siksa Kubur (Grave Torture)
ผลงานของ Joko Anwar เข้าฉายในอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เด็กกำพร้าที่ไม่เชื่อในศาสนา ตั้งใจจะลงไปอยู่ในหลุมศพพร้อมศพของคนบาป เพื่อพิสูจน์ว่าการทรมานในหลุมศพไม่มีจริง มีผู้ชมในโรง 4,000,826 คน ตามรายงานของ CNN Indonesia
18. Kang Mak from Pee Mak (คังมาก)
หนังผีตลกที่อินโดนีเซียรีเมกจาก พี่มาก..พระโขนง ของไทย กำกับโดย Herwin Novianto มีผู้ชมในอินโดนีเซียราว 4.86 ล้านคน ตามรายงานของ Liputan6 และเข้าฉายในไทยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ในชื่อ คังมาก
19. Pabrik Gula (Sugar Mill) โรงงานผีดุ
ผลงานของ Awi Suryadi คนงานในโรงงานน้ำตาลทยอยตายอย่างสยดสยองด้วยฝีมือปีศาจที่โกรธแค้น มีผู้ชมในอินโดนีเซีย 4,726,760 คน ตามข้อมูลที่ Cultura อ้างอิง เข้าฉายในไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ในชื่อ โรงงานผีดุ
20. Danur: The Last Chapter
ภาคปิดของแฟรนไชส์ Danur ที่มีภาคแรกและภาค 2 อยู่ในลิสต์นี้ ผลงานของ Awi Suryadi ริซากลับมาเปิดสัมผัสที่หกอีกครั้ง เมื่อน้องสาวดูเหมือนถูกผีเข้าก่อนวันแต่งงาน มีผู้ชมในโรง 3,619,565 คน ตามรายงานของ Kompas
21. Ghost in the Cell (วัยหนุ่มคุกผี)
หนังผีตลกของ Joko Anwar นักโทษในเรือนจำต้องร่วมมือกันตามล่าฆาตกรที่มองไม่เห็นตัว มีผู้ชมในอินโดนีเซีย 3,376,865 คน ตามรายงานของ Kompas เข้าฉายในไทยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ในชื่อ วัยหนุ่มคุกผี
เรียกได้ว่าเป็นเซตลิสต์หนังผีอินโดที่มีครบทุกแนว ตั้งแต่ธีมดราม่าไปจนสืบสวนสอบสวน ใครชอบการนำเสนอความสยองแบบไหนก็ไปติดตามหาดูกันได้ผ่านช่องทางสตรีมมิ่งต่าง ๆ หากดูครบทุกเรื่องแล้วอย่าลืมมารีวิวให้ฟังกันด้วยละ
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