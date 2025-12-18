ลือสนั่น “ไฮโซ ต.” นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

ลือสนั่น “ไฮโซ ต.” นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน “ไฮโซ น.” 14 ล้าน หนีซุกปีกอเมริกา
วงการไฮโซร้อนฉ่ารับปลายปี หลังเพจดัง “Celeb Online” ออกมาแฉมหากาพย์ดราม่าเรื่องเงินๆ ทองๆ ครั้งใหม่ ที่คราวนี้ไม่ใช่ดารา แต่เป็นคนดังในแวดวงสังคมชั้นสูง ไฮโซ ต. ผู้มีภาพลักษณ์เป็นกูรูการเงินชื่อดัง ถูกกล่าวหาว่าเบี้ยวหนี้เพื่อนสนิท ไฮโซ น. ผู้นำเข้ารถซูเปอร์คาร์ รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ก่อนจะตัดขาดการติดต่อและหนีไปต่างประเทศแล้ว
ตามรายงานระบุว่า ไฮโซ ต. เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม ใช้นามสกุลดังระดับโลก มีภาพลักษณ์เป็นนักการเงินผู้เก่งกาจ เคยเปิดธุรกิจฟินเทคที่อ้างว่าทำกำไรนับพันล้าน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรด้านการเงิน รวมถึงเคยเข้าร่วมรายการดังอย่างดังเกี่ยวกับการลงทุน SME มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความหรูหรากลับสวนทางกับความจริง มีข้อมูลว่าเขาต้องขายกิจการรีสอร์ตที่เกาะเสม็ดเซ่นพิษโควิด และเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักในระยะหลัง
จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อ ไฮโซ ต. ได้เอ่ยปากขอกู้ยืมเงินส่วนตัวจากไฮโซ น. นักธุรกิจผู้นำเข้ารถซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลี ซึ่งเป็นเพื่อนในก๊วนคนรักรถเดียวกัน โดยทำสัญญากู้ยืมตั้งแต่ปี 2566 เป็นเงินต้นรวมประมาณ 14 ล้านบาท
แต่เมื่อถึงกำหนดชำระคืน ไฮโซ ต.กลับบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หนำซ้ำยังทำการบล็อกทุกช่องทางการติดต่อ ทำให้ ไฮโซ น. ตัดสินใจให้ทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนสืบทราบว่าปัจจุบันคู่กรณีแทบไม่มีเงินติดตัว และได้หนีไปกบดานอยู่ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด คดีความดังกล่าวจ่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ขณะที่แหล่งข่าวทิ้งท้ายว่าเรื่องราววีรกรรมของ ไฮโซ ต. ยังไม่จบเพียงเท่านี้ และเตรียมจะมีการแฉภาค 2 ตามมาในเร็วๆ นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้เปลือกนอกจะดูสวยหรูไฮโซ แต่ภายในอาจซ่อนปัญหาหนี้สินเน่าเฟะที่คาดไม่ถึง
