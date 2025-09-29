ข่าว

28 กันยายน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ครบรอบ 108 ปี นายกฯ อนุทิน นำเคารพธงชาติ

ประวัติ วันธงชาติไทย 2566

ชวนรู้จักประวัติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” หรือ “วันธงชาติไทย” 28 กันยายน 2568 ครบรอบ 108 ปี สัญลักษณ์สูงสุดของชาติ รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน

สืบเนื่องจากวันที่ 28 กันยายน 2568 “วันพระราชทานธงชาติไทย” หรือ “วันธงชาติไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงธงชาติอันเป็นเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ แต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงชาติขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 อันมีนามว่า “ธงไตรรงค์”

จากนั้นทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง “ชาติ” คือประชาชน สีขาว หมายถึง “ศาสนา” และสีน้ำเงินหมายถึง “พระมหากษัตริย์” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

วันธงไตรรงค์ 2566

ประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสยามในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตรในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้วันพระราชทานธงไตรงค์ยังมีขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักชาติความสามัคคีในคนไทย พร้อมศึกษาประวัติความสำคัญของธงชาติไทย และข้อปฏิบัติของธงชาติไทยรวมถึงความหมายของสีต่าง ๆ ในธงไตรรงค์

ธงไตรรงค์หมายถึงธงชาติไทยเริ่มใช้ครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยในปัจจุบันธงไตรรงค์หรือธงชาติไทย มักจะถูกอัญเชิญขึ้นเสาทุกวันเวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น. ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของธงชาติและความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทย

สำหรับประวัติและที่มาของสี ธงชาติไทย ประกอบด้วยแถบ 3 สี โดยแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป สีแดง หมายถึง เลือดที่พร้อมเสียสละพลีกายเพื่อชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติ และสุดท้ายคือแถบสีที่ใหญ่สุดคือ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย.

ล่าสุด เช้าวันที่ 29 ก.ย. 2568 เวลา 08.00 น. ที่ลานเสาธงหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธี เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งสำนักโฆษกรัฐบาลยืนยันกำหนดการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

พิธีจัดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. เนื่องจากวันที่ 28 ก.ย. 2568 ตรงกับวันอาทิตย์ ขณะที่สื่อกระแสหลักรายงานตรงกันว่า นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำเคารพธงชาติที่ลานเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีเช่นกัน

วันพระราชทานธงชาติไทย (28 ก.ย. ของทุกปี) เป็นวันที่ระลึกถึงการที่ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ “ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทยเมื่อ 28 ก.ย. 2460 หน่วยงานรัฐยังรณรงค์กิจกรรม “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ตลอดสัปดาห์ เพื่อเชิญชวนประดับธงและร่วมร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น. ของวันทำงาน

นายกฯ อนุทินนำประกอบพิธีเคารพธงชาติที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเฉลิมเกียรติ “วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน” โดยจัดพิธีเช้าวันทำงานถัดมา (29 ก.ย.) พร้อมเดินหน้ากิจกรรมรณรงค์ธงไตรรงค์ของหน่วยงานรัฐในสัปดาห์เดียวกัน

