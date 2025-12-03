ประวัติ ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ผู้เคลื่อนไหวในหลายคดีดังระดับประเทศ
ทำความรู้จัก ประวัติ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เจ้าของเพจ ทนายคู่ใจ ผู้ขับเคลื่อนคดีดังระดับประเทศ แม้เคยถูกยึดใบบอนุญาต แต่ก็ยังคงต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
ในวงการกฎหมายไทย ชื่อของ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ก็เป็นอีกหนึ่งนักกฎหมายสำคัญที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่กล้าชนกับความอยุติธรรม และขับเคลื่อนคดีดังที่สังคมให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทีมข่าว Thaiger จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเบื้องหลังของทนายความต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมไทยคนนี้กันให้มากขึ้น
ประวัติ ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์
ทนายรณณรงค์ มีแรงบันดาลใจในการเป็นทนายความมาจากคุณพ่อ และเริ่มต้นทำงานในฐานะนักกฎหมายตั้งแต่อายุเพียง 24 ปี ชีวิตในวัยเด็กที่ยากลำบากในจังหวัดบุรีรัมย์ กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาสั่งสมประสบการณ์ และมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อความไม่ยุติธรรมตั้งแต่ตอนนั้นจวบจนปัจจุบัน
ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านกฎหมายแก่ประชาชนผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและยูทูบอย่างสม่ำเสมอ
ผลงานคดีดัง จากฝีมือของ ทนายรณรงค์
ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เป็นหนึ่งในทนายชื่อดังของไทยที่มีผลงานการว่าความให้กับคดีดัง ๆ มากมาย อาทิ
- คดีแตงโม นิดา
- คดีผู้กำกับโจ้
- คดีลูกชายของพ่อแม่ชาวประมงพม่า ถูกฆ่าถ่วงน้ำที่ท่าจีน
- คดีแม่ยายแจ้งจับลูกเขย ยักยอกหวย 12 ล้าน
- คดีกระบะชนแล้วหนีเด็กชาย 9 ขวบ จนขาขาด
- คดีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทคโนฯ ถูกตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดยิงเสียชีวิต
- คดีสาวปล่อยเงินกู้ ถูกถุงดำคลุมหัวเสียชีวิตภายในรถ
- คดีแอปพลิเคชัน ขายภาพโป๊ 2 สาว
- คดีพ่อค้าส้มตำ ถูกยัดยารีดเงิน
ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ มีชื่อเสียงในฐานะนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการปฏิรูปทางกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคม แต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ทราบกันว่า เมื่อปี 2564 ทนายรณรงค์ เคยถูกพักใบอนุญาตมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นเวลา 1 ปีโดย ณ ขณะนั้นทางสภาทนายความได้ลงดาบเขา ในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนมรรยาททนายความ พร้อมให้เหตุผลว่า
- อวดอ้างว่ามีความรู้เหนือทนายคนอื่นเข้าข่ายผิดมรรยาททนายความ ม.2529 ข้อ 10(2) คือพฤติกรรมที่ทำให้วิชาชีพเสียหาย เช่น พูดหรือแสดงตัวว่าเก่งกว่า รู้มากกว่าทนายคนอื่น จนเป็นการด้อยค่าวิชาชีพร่วมกัน
- จงใจทอดทิ้งคดี ผิดตามข้อ 12(1) หมายถึงรับคดีแต่ ไม่ไปศาล / ไม่ทำหน้าที่ตามที่ต้องทำ จนกระทบต่อสิทธิของลูกความ
- จงใจละเว้นหน้าที่ และปิดบังข้อมูลที่ควรแจ้งแก่ลูกความผิดตามข้อ 12(2) และข้อ 18 คือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญให้ลูกความทราบ, ไม่ดำเนินการบางอย่างที่มีหน้าที่ต้องทำ, ทำให้ลูกความเสียสิทธิหรือเสียประโยชน์
ถึงแม้ทนายรณรงค์จะเคยถูกสั่งห้ามประกอบอาชีพทนายความเป็นเวลา 1 ปี ในปี 2564 เพราะฝ่าฝืนมรรยาททนายความ แต่เขาก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความยุติธรรม ออกมาต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทยอย่างไม่ย่อท้อ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใคร? สภาทนายฯมีมติ ลบชื่อทนายความชอบออกสื่อ พบผิดมรรยาทร้ายแรง
- ทนายรณรงค์ เตรียมแจ้งความ หมอปลาย วันนี้ เหตุทำนายทำคนแตกตื่น
- ทนายรณรงค์ เผย ครูติดหนี้ 3 ล้าน ถูกคุมคามหนัก หลังกู้นอกระบบ 300 เจ้า
- ‘ทนายรณรงค์’ ลั่น รออะไร 15 วัน คดี ‘แตงโม’ หลักฐานเพียบขนาดนี้
อ้างอิงจาก : podveysachs, Youtube ทนายคู่ใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: