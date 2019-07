แจ็คสัน GOT7เล่น Bottle cap challenge แต่คนไม่ได้โฟกัสฝาขวดน้ำ [คลิป] | The Thaiger

K-POP: ไอดอลเกาหลี แจ็คสัน GOT7 เล่น Bottle cap challenge แต่คนไม่ได้โฟกัสฝาขวดน้ำ : ข่าวบันเทิงเกาหลี

GOT7 – แจ็กสันพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ Bottle cap challenge

Bottle cap challenge เป็นชาเลนจ์ล่าสุดที่ไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ ไอดอลจำนวนมากได้ลองท้าทายตัวเองไม่ว่าจะเป็นดาราไทย ซุปตาร์ฮอลลีวูด รวมถึงไอดอลเกาหลีอย่าง แจ็คสัน GOT7

แฟน ๆ ต่างพากันกรี๊ดเมื่อเห็นแจ็คสัน หวัง (Jackson Wang GOT7) เล่นชาเลนจ์นี้ในกางเกงขายาวรัดรูป โชว์ซิกแพคอกล่ำ แต่แฟน ๆ ดันไม่ได้โฟกัสที่ฝาขวดนี่สิ โฟกัสที่ตรงไหน ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง

I really can’t sleep yall…

okay last one 🤣

Tell me if you feel the 🔮

alright close my eyes drop my phone 😴#bottlecapchallenge #jacksonwang #王嘉爾 #잭슨 #blessed pic.twitter.com/kwlAK4J61a — Jackson Wang (@JacksonWang852) July 16, 2019

ประวัติ แจ็คสัน หวัง GOT7

แจ็กสัน หวัง เกิด 28 มีนาคม ค.ศ. 1994เป็นแร็ปเปอร์ นักร้อง และนักเต้นชาวฮ่องกง ซึ่งเขาเป็นสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ ก็อตเซเวน ในสังกัดเจวายพีเอนเตอร์เทนเมนต์ และ ได้ก่อตั้งบริษัทในนามทีมหวังเพื่อดูแลงานเดี่ยวที่ประเทศจีนและต่างประเทศทั้งหมด

แจ็กสัน หวัง เกิดที่เกาลูนตง ฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1994 เป็นบุตรคนเล็กของ ริกกี หวัง (บิดา) และ โซเฟีย โชว (มารดา) มีพี่ชาย 1 คน พ่อของแจ็กสันเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ ประเทศจีน ส่วนแม่ของเขาก็เป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติ ประเทศจีน

แจ็กสันเริ่มเล่นยิมนาสติกตอนอายุ 7 ปี และหลังจากนั้นเขาค่อยเปลี่ยนมาเล่นกีฬาฟันดาบตอนอายุ 10 ปีภายใต้คำแนะนำของพ่อและผู้ฝึกสอน กระทั่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกง ชนะเลิศการแข่งขัน Asia Junior and Cadet Fencing Championship (2011) ติดอันดับ 11 กีฬาฟันดาบเยาวชนโลก 2010 ได้เหรียญเงินเดี่ยว, เหรียญทองทีมปี 2011 ก่อนเปิดตัวเป็นไอดอลที่เกาหลีใต้ แจ็กสันเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงเป็นเวลาประมาณ 2 ปี

ภาพจาก : SBS

แจ็กสันเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติอเมริกัน (American International School) ในเดือนธันวาคม ปี 2010 เขาพูดได้ถึง 6 ภาษา คือ ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น

ในปี 2011 แจ็กสันก็ได้ผ่านการทดสอบความสามารถของค่ายเจวายพี (JYP) เขาก็เลือกที่จะเดินบนเส้นทางบันเทิง โดยการย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้ ในฐานะศิลปินฝึกหัด แจ็กสันปรากฏตัวในสื่อครั้งแรกในรายการ WIN: Who Is Next ซึ่งออกอากาศทางเอ็มเน็ต (Mnet) ในปี 2013 หลังจากที่ไปอยู่เกาหลีใต้ได้ 2 ปี ซึ่งในรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระหว่างเด็กฝึกหัดจากเจวายพี (นอกจากแจ็กสันแล้วยังมีมาร์ก ยูกย็อม และแบมแบม ซึ่งได้เปิดตัวเป็นวงก็อตเซเวนด้วยกัน) และวายจี (YG) ซึ่งภายหลังได้เปิดตัวเป็นสมาชิกวงวินเนอร์ (WINNER) และวงไอคอน (iKON) ในเวลาต่อมา

ต่อมาแจ็กสันเปิดตัวในฐานะสมาชิกของวงก็อตเซเวนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2014 ด้วยซิงเกิล เกิลส์เกิลส์เกิลส์ (Girls Girls Girls)

หลังจากเปิดตัวในฐานะศิลปินวงก็อตเซเวน แจ็กสัน ก็ได้เข้าร่วมในรายการวาไรตีมากมาย เริ่มต้นที่รายการรูมเมต (Roommate) ฤดูกาลที่ 2 ทางช่องเอสบีเอส (SBS) จนทำให้ความนิยมของเขาเพิ่มมากขึ้น และยังได้รางวัล Best Male Rookie Award จากสถานีในปี 2014 ด้วย หลังจากนั้น แจ็กสันยังมีโอกาสได้ไปออกรายการวาไรตีอีกมากมาย เช่น สตาร์คิง (Star King), ลอว์ออฟเดอะจังเกิล (Law of the Jungle), Happy Together, Radio Star, Problematic Men, Our Neighborhood Arts and Physical Education, เอสเอ็นแอลโคเรีย (SNL Korea)

ภาพจาก : Billboard

ช่วงกลางปี 2015 ก็อตเซเวนและแจ็กสันเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และนั่นทำให้เขาได้รับโอกาสเป็นพิธีกรในรายการโกฟริดจ์ (Go Fridge) ของประเทศจีน ซึ่งดำเนินรายการคู่กับเหอจ่ง พิธีกรชื่อดังของจีน ผู้ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางต่าง ๆ ให้แจ็กสันเสมอ และด้วยเสน่ห์ของเขา ทำให้ชาวจีนเริ่มสนใจในตัวเขามากขึ้น จนมีรายการวาไรตีของจีนมากมายที่เขาได้ไปออก นั่นทำให้ชื่อของหวัง เจียเอ่อร์ กลายเป็นที่พูดถึงมาก ๆ ในวงการบันเทิงจีน

ในปี 2017 เขาจึงต้องตั้งทีมหวัง (TEAM WANG) ขึ้นมา เพื่อดูแลงานทั้งหมดในประเทศจีนของเขา แต่การตั้งสตูดิโอทีมขึ้นมาเช่นนี้ทำให้แฟนคลับเกิดความระแวงว่าเขาจะละทิ้งวงไปหรือเปล่า ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา แจ็กสันยืนยันและแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีทีมหวัง หรือมีงานที่จีนเยอะแค่ไหน แต่ก็อตเซเวน ก็คือครอบครัวที่เขาไม่สามารถทิ้งได้เช่นเดียวกัน

ปลายเดือนสิงหาคม 2017 แจ็กสันก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของตัวเองที่ชื่อว่า พาพิลลอน (Papillon) ขึ้นมา และประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อด้วยยอดการชมทะลุ 3 ล้านครั้งภายในเวลา 2 วัน และเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ติดอันดับอเมริกันไอทูนส์ฮิบฮ็อปชาร์ต (American itunes Hip Hop Chart) นอกจากนี้ ยังเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้ไปอยู่ในเว็บเวิลด์สตาร์ฮิบฮ็อป (World Star Hip Hop) อีกด้วย

ภาพ : Billboard

ความนิยมของแจ็กสันแพร่หลายขึ้นมาก เขาได้ร่วมงานกับทีมอลล์ (T-Mall) ในเครืออาลีบาบา และยังได้เป็นตัวแทนประเทศจีนไปร่วมงานเอ็มทีวียุโรปมิวสิกอะวอดส์ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพรีเซ็นเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์มากมาย ล่าสุดเขาเพิ่งเดินทางไปร่วมงานของแบรนด์เฟนดี (Fendi) ที่ประเทศอิตาลี อีกทั้งยังได้เป็นทูตการท่องเที่ยวฮ่องกงอีกด้วย

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2017 นอกจากเพลงที่ได้ร่วมงานกับก็อตเซเวนแล้ว เขายังออกซิงเกิลที่ 2 ที่ชื่อว่า โอเค (OKAY) และซิงเกิลที่ 3 ที่มีชื่อว่า ดอว์นออฟอัส (Dawn of us) ปล่อยเมื่อ 20 เมษายน 2018 ซึ่งมิวสิกวิดีโอของซิงเกิลที่ 3 แจ็กสันได้เลือกจังหวัดภูเก็ตและพังงาของประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ และถ่ายทอดภาพออกมาได้ออกมาตรึงใจ