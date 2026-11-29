“หนุ่ม กรรชัย” ส่งต่อ 1 ล้านให้ “ก้อง ห้วยไร่” สมทบเพิ่ม 6 แสน ช่วยเด็กกำพร้า-ผู้พิการ
“หนุ่ม กรรชัย” ส่งต่อ 1 ล้านให้ “ก้อง ห้วยไร่” สมทบเพิ่ม 6 แสน ช่วยเด็กกำพร้า-ผู้พิการ หลังทวงเงินบริจาคจาก “กัน จอมพลัง”
จากกรณีประเด็นเงินบริจาคจำนวน 1.6 ล้านบาท ที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ก้อง ห้วยไร่” เคยโอนให้ “กัน จอมพลัง” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอาคาร สตง. ถล่ม ก่อนจะฝากข้อความถึง “หนุ่ม กรรชัย” ให้ช่วยติดตามขอคืนนั้น ล่าสุดเรื่องนี้ได้ข้อยุติแล้ว เมื่อหนุ่ม กรรชัย ส่งต่อเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้ก้อง ห้วยไร่ นำไปสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้พิการทางสายตาใน 16 จังหวัด
ล่าสุด ก้อง ห้วยไร่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมแนบภาพสลิปการโอนเงินไปยังองค์กรต่างๆ โดยระบุว่า
“พี่ หนุ่ม กรรชัย โอนเงินมาให้ผม 1 ล้านบาท และผมขออนุญาตเกาะบุญกับพี่หนุ่มไปอีก 600,000 บาท โอนให้กับ บ้านเด็กกำพร้า บ้านเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา 16 จังหวัด ตามเจตนารวมเป็นเงิน จำนวน 1.6 ล้านบาท
และจะมีการโอนเพิ่มเติมในวันจันทร์ ไปยังจังหวัดพิจิตร บ้านเกิดของน้องพั้นช์ เพื่อเป็นการทำบุญ 100 วันให้ลูกสาวผมด้วย ขอบพระคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับ” โดยสลิปโอนเงินของหนุ่ม กรรชัย มีข้อความระบุด้วยว่า “ร่วมบุญกับก้อง ในการช่วยเหลือเด็ก ๆ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง เดินทางเข้าให้ปากคำต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และโอนเงินจำนวน 1 ล้านบาทคืนให้หนุ่ม กรรชัย โดยชี้แจงว่าเป็นเงินส่วนตัวที่หนุ่ม กรรชัย เคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเคสต่างๆ จึงสามารถตัดสินใจโอนคืนได้ทันที
ต่อมา ก้อง ห้วยไร่ ขอให้หนุ่ม กรรชัย ช่วยทวงเงิน 1.6 ล้านบาทที่เคยบริจาคเข้ามูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ในช่วงเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม เพื่อนำกลับไปมอบให้บ้านเด็กกำพร้า แต่กัน จอมพลัง ระบุว่าคงต้องไปทวงคืนจากญาติผู้เสียชีวิตเพราะมอบให้ไปหมดแล้ว อีกทั้งต้องตรวจสอบระเบียบของมูลนิธิว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ส่งผลให้หนุ่ม กรรชัย ตัดสินใจนำเงิน 1 ล้านบาทที่ได้รับคืนมา มอบให้ก้อง ห้วยไร่ นำไปช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าด้วยตนเอง