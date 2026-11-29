สิ้นตำนานร็อก! “ไมค์ เลิฟ” สมาชิกวง The Beach Boys จากไปอย่างสงบวัย 85 ปี
สิ้นตำนานร็อก! “ไมค์ เลิฟ” สมาชิกวง The Beach Boys จากไปอย่างสงบวัย 85 ปี ย้อนตำนานเพลงฮิตยุค 60 และเรื่องราวชีวิตสุดเข้มข้น
วงการเพลงโลกต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อ “ไมค์ เลิฟ” ผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกดั้งเดิมคนสุดท้ายที่นำวงระดับตำนานอย่าง The Beach Boys ออกทัวร์คอนเสิร์ต เสียชีวิตลงแล้วในวัย 85 ปี
แถลงการณ์ร่วมไว้อาลัยยกย่องเขาในฐานะไอคอนทางวัฒนธรรมของอเมริกาและเป็นแรงบันดาลใจให้นักดนตรีรุ่นหลัง แม้ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต แต่ในปี 2026 เจ้าตัวป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบและโควิด-19 จนต้องยกเลิกคิวแสดงบางส่วน โดย จอห์น สตามอส เพื่อนร่วมเวที เคยเล่าว่าเลิฟเผชิญปัญหาสุขภาพอย่างหนัก แต่ยังยืนกรานขึ้นเวทีเพื่อให้นักดนตรีและผู้ชมช่วยเติมพลังใจ
เส้นทางดนตรีและยุคทองของ The Beach Boys
ไมเคิล เลิฟ เกิดที่ลอสแอนเจลิสในปี 1941 เป็นลูกชายนักธุรกิจโลหะแผ่นและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ไบรอัน, เดนนิส และคาร์ล วิลสัน ทั้งสี่คนตั้งวงดนตรีร่วมกับ อัล จาร์ดีน เริ่มจากชื่อ Carl and the Passions และ the Pendletones จนมาลงตัวที่ The Beach Boys เลิฟใช้เสียงร้องโทนบาริโทนและฝีมือแต่งเนื้อร้องร่วมกับไบรอัน สร้างเพลงฮิตยุค 60 อย่าง Surfin’ Safari, Fun, Fun, Fun, Be True to Your School, Little Saint Nick, California Girls รวมถึงเพลงอันดับ 1 อย่าง I Get Around, Help Me, Rhonda และ Good Vibrations
ต่อมาเลิฟมีบทบาทแต่งเพลงน้อยลงในอัลบั้ม Pet Sounds ปี 1966 และคัดค้านแนวทางอัลบั้ม Smile ที่ถูกพับโครงการไป แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่เคยพูดประโยค “อย่าไปยุ่งกับสูตรสำเร็จ” เขายังร่วมสร้างเพลงฮิตช่วงปลายยุค 60 ถึง 70 อย่าง Darlin’, Do It Again และ Surf’s Up ก่อนแยกไปทำวง Celebration ออกเพลงฮิต Almost Summer ในปี 1978 ทำเพลงกับ ดีน ทอร์เรนซ์ และออกอัลบั้มเดี่ยวหลายชุดตั้งแต่ปี 1981 จนถึงหลังปี 2017 นอกจากนี้ยังฝึกสมาธิแบบ transcendental meditation กับ มหาริชี มเหศ โยคี ตั้งแต่ปี 1967 จนได้เป็นครูสอน
มรสุมคดีความและความขัดแย้งในวง
แม้เกือบแตกวงช่วงปลายยุค 70 แต่ The Beach Boys กลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้งด้วยซิงเกิลอันดับ 1 อย่าง Kokomo ในปี 1988 ที่เลิฟร่วมแต่งโดยไม่มีไบรอัน ปีเดียวกันนั้นวงได้เข้าสู่หอเกียรติยศ Rock and Roll Hall of Fame ทว่าเลิฟกลับทำให้วงต้องอับอายด้วยสุนทรพจน์ที่พูดเหน็บแนม พอล แม็กคาร์ตนีย์, บิลลี โจเอล และเรียก มิก แจ็กเกอร์ ว่า “ไอ้ขี้ขลาด”
เข้าสู่ยุค 90 เลิฟเปิดศึกฟ้องร้องหลายคดี เริ่มจากฟ้องไบรอันฐานหมิ่นประมาทในหนังสือบันทึกความทรงจำจนสำนักพิมพ์ HarperCollins ยอมจ่าย 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และชนะคดีในปี 1994 ทำให้ได้เครดิตแต่งเพลงเพิ่ม 35 เพลง เขายังเช่าสิทธิ์ชื่อวงไปทัวร์ ฟ้อง อัล จาร์ดีน ในปี 2003 ก่อนยอมความในปี 2008 และแพ้คดีที่ฟ้องไบรอันกับ Mail on Sunday ในปี 2005 แม้สมาชิกจะกลับมารวมตัวทำอัลบั้ม That’s Why God Made the Radio ในปี 2011 แต่ก็เกิดรอยร้าวอีกเมื่อเลิฟเดินหน้าทัวร์ในนามวงต่อโดยไม่มีไบรอัน จาร์ดีน และ เดวิด มาร์กส์
จุดยืนทางการเมืองและชีวิตส่วนตัว
ในปี 2020 เลิฟสร้างความขัดแย้งกับอดีตเพื่อนร่วมวงอีกครั้งจากการนำชื่อ The Beach Boys ไปเล่นในงานระดมทุนหาเสียงของ โดนัลด์ ทรัมป์ และงานกลุ่มนักล่าสัตว์ Safari Club International จนไบรอันและจาร์ดีนออกมาตีตัวออกห่างและเรียกร้องให้แฟนเพลงบอยคอต ส่วนภาพลักษณ์ตัวร้ายที่หลายคนมอง เลิฟเคยให้สัมภาษณ์ในปี 2016 ว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นส่วนใหญ่มาจากการบิดเบือน
สำหรับชีวิตส่วนตัว เลิฟแต่งงานทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งล่าสุดแต่งงานกับ แจ็กเกอลีน พีเซน ในปี 1994 มีลูกด้วยกัน 2 คน นอกจากนี้มีลูกอีก 5 คนกับภรรยาเก่า 3 คน รวมถึงเคยเลี้ยงดู ไมค์ เลิฟ จูเนียร์ ที่เกิดในปี 1982 ร่วมกับ แคทเธอรีน มาร์ติเนซ ภรรยาคนที่ 5 โดยเข้าใจว่าเป็นลูกแท้ๆ ก่อนจะมารู้ความจริงในปี 1993 ว่าไม่ใช่ลูกทางสายเลือดของตน
ที่มา: The Guardian