สตม. สั่งแบล็กลิสต์ แม่ค้ามาเลย์ปากแซ่บ ด่าหยาบ รปภ. ไลฟ์ขายของไร้ใบอนุญาต
สตม. สั่งขึ้นแบล็กลิสต์ แม่ค้ามาเลย์ปากแซ่บ ด่าหยาบ รปภ. ห้างดังย่านสาทร ไลฟ์สดขายของไม่มีใบอนุญาต เตรียมออกหมายจับ หากกลับไทย
จากกรณีแม่ค้าออนไลน์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน หรือที่รู้จักกันในโลกออนไลน์ในชื่อ “เจ๊ G” แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหญิงภายในห้างแห่งหนึ่ง สาขาสาทร ก่อนเปิดไลฟ์สดกล่าวถ้อยคำท้าทายตำรวจไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษก สตม.เปิดเผยว่า พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.สส.สตม. จัดชุดสืบสวนติดตามตัว ผลการตรวจสอบพบว่า คนต่างด้าวรายดังกล่าวชื่อ นางฉี เฟิ่น ลี สัญชาติมาเลเซีย เดินทางเข้าไทยวีซ่าท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2569 ที่ผ่านมา และได้มีการเดินทางออกจากประเทศไทยกลับไปประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ 28 พ.ย.2569
ต่อมาชุดสืบสวน ตม.ลงพื้นที่ตรวจสอบพฤติกรรมของนางฉี พบว่า ไลฟ์สดขายของ ทั้ง ๆ ที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยว และไม่ได้ขออนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน จึงถือเป็นความผิดตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ห้ามคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
นอกจากนั้น ยังผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 37 (1) คนต่างด้าวต้องไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนการไลฟ์สดพูดไม่เหมาะสมกับคนไทย และเจ้าหน้าที่ จนสร้างกระแสยอดวิวในโซเชียล ถือว่ามีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่า ทำกิจกรรมที่สร้างความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ตาม มาตรา 12 ทุกข้อกล่าวหา มีเหตุให้ถูกเพิกถอนวีซ่า และต้องถูกจับดำเนินคดี และส่งกลับออกนอกประเทศ แต่เนื่องจากนางฉี เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
พล.ต.ท.นพศิลป์ ได้สั่งการให้ พนักงานสอบสวน บก.สืบสวน สตม.กล่าวโทษ ต่างด้าวทำงานไม่ได้รับอนุญาตฯ โดยเปิดเลขคดี เพื่อออกหมายจับรอไว้ หากเดินทางเข้าไทยอีก ก็สามารถจับดำเนินคดี พร้อมขึ้นบัญชีดำเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง