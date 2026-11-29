ผู้ก่อตั้ง Lululemon แซะแรง! หญิงแคนาดามีลูกช้า ทำชายต้องหาเจ้าสาวจากไทย
ผู้ก่อตั้ง Lululemon แซะแรง! หญิงแคนาดามีลูกช้าย ทำชายต้องหาเจ้าสาวจากไทย กลางงานเสวนา จนหลายคนสุดทนลุกออกจากงานทันที
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลัง “ชิป วิลสัน” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ชุดกีฬาชื่อดัง Lululemon กล่าวถ้อยคำที่สร้างความไม่พอใจกลางงานสัมมนาผู้นำหญิง Leadership Forum ที่เมืองคัลการี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยวิจารณ์เรื่องการจ้างงานผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ พร้อมพาดพิงว่าผู้ชายแคนาดาบางส่วนต้องไปนำเข้าเจ้าสาวจากประเทศไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการเสวนาหัวข้อ “Little Black Stretchy Pants” ซึ่งองค์กร Axis Connects จัดขึ้น โดยมีผู้หญิงเข้าร่วมกว่า 700 คน และมี นูวิน ปีเตอร์ส ซีอีโอขององค์กรเป็นผู้ดำเนินรายการ วิลสันแสดงความเห็นบนเวทีว่าบริษัทต่างๆ คงลังเลที่จะจ้างผู้หญิงวัย 22 ปี เพราะอาจตั้งครรภ์และลาคลอดตอนอายุ 23 ปี ทั้งยังระบุว่าผู้หญิงแคนาดามีลูกน้อยและรอนานเกินไป จนทำให้ผู้ชายบางคนต้องไปนำเข้าเจ้าสาวจากประเทศไทย
แม้ไม่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่สู่สาธารณะ แต่หนังสือพิมพ์ Globe and Mail และสำนักข่าว The Guardian รายงานจากคำบอกเล่าของผู้ร่วมงานว่า คำพูดของวิลสันทำให้เกิดเสียงฮือฮาด้วยความตกตะลึง หลายคนลุกเดินออกจากห้องประชุม พร้อมตั้งคำถามต่อผู้จัดที่เปิดพื้นที่ให้เขาพูดหลังทราบว่าทั้งคู่เคยไปเดินป่าด้วยกันที่แวนคูเวอร์ จนผู้จัดต้องตัดจบการเสวนาจากเดิม 1 ชั่วโมงเหลือเพียง 45 นาที
นอกจากนี้ วิลสันซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินกว่า 6 พันล้านดอลลาร์แคนาดาและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังเสนอว่าผู้ชายเหมาะบริหารบริษัทเสื้อผ้าผู้หญิงมากกว่าเพราะรู้ว่าใส่อะไรแล้วดูดี รวมถึงพูดว่าความยากจนส่วนใหญ่หมดไปจากโลกแล้วและตนกำลังรอเดินทางไปอวกาศกับ อีลอน มัสก์ ขณะเดียวกันยังอ้างว่าคำวิจารณ์เรื่องรูปร่างลูกค้าจากกรณีชุดโยคะบางจนมองทะลุเมื่อปี 2013 ที่ทำให้ต้องลงจากตำแหน่งประธานบอร์ด เกิดจากการตีความผิด เพราะเขาหมายถึงคนที่ใส่ไซซ์เล็กเกินไปต่างหาก
ด้าน นูวิน ปีเตอร์ส ซีอีโอของ Axis Connects ออกแถลงการณ์ยอมรับว่าคำพูดหลายประโยคของวิลสันสร้างความไม่พอใจและขัดกับค่านิยมรวมถึงพันธกิจขององค์กร พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เผยให้เห็นความจริงที่น่าอึดอัดว่า ทัศนคติแบบเดิมๆ ที่คอยฉุดรั้งผู้หญิงในที่ทำงานและบทบาทผู้นำยังไม่หมดไป ซึ่งการท้าทายทัศนคติเหล่านี้คือหัวใจสำคัญในการทำงานขององค์กร
ขณะที่โฆษกของวิลสันชี้แจงโดยยกผลงานการให้คำปรึกษาและส่งเสริมผู้นำหญิงตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมอ้างหนังสือบันทึกความทรงจำที่ระบุว่าพนักงานหญิงยุคแรกๆ หลายคนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเมื่อบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์และออกไปตั้งธุรกิจเอง อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมงานรายหนึ่งเปิดเผยว่าเธอโกรธจัดและรู้สึกเศร้าที่ผู้หญิงยังคงต้องเจอเรื่องแบบนี้ โดยเฉพาะในงานเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ
ที่มา: The Guardian