เบื้องหลัง Shortbus (2006) หนังที่ให้นักแสดงมีเพศสัมพันธ์จริงหน้ากล้อง
Shortbus เป็นภาพยนตร์อินดี้อเมริกันแนวดราม่าผสมตลก กำกับโดย จอห์น คาเมรอน มิตเชลล์ (John Cameron Mitchell) ผู้กำกับจาก Hedwig and the Angry Inch เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี 2006
หนังเรื่องนี้สร้างความฮือฮาให้วงการภาพยนตร์ เพราะนักแสดงมีเพศสัมพันธ์กันจริงในหลายฉาก ไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนหรืออาศัยมุมกล้องเพื่อหลอกผู้ชม แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือกระบวนการสร้างหนังที่แตกต่างจากภาพยนตร์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
1. ผู้กำกับยังไม่มีบทหนังตอนประกาศรับสมัครนักแสดง
ย้อนกลับไปในปี 2003 มิตเชลล์เริ่มต้นโครงการภายใต้ชื่อชั่วคราวว่า The Sex Film Project เขามีเพียงแนวคิดว่าอยากสร้างภาพยนตร์ที่ใช้เพศสัมพันธ์จริงเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องความรัก ความเหงา และความสัมพันธ์ของมนุษย์
เขาประกาศรับสมัครนักแสดงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเปิดรับทั้งนักแสดงอาชีพและคนธรรมดา ให้ส่งวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที เล่าประสบการณ์ทางเพศที่มีความสำคัญต่อชีวิตของตัวเอง
ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนดาราหนังผู้ใหญ่ เพราะสิ่งที่ผู้กำกับต้องการคือบุคลิก ความเป็นธรรมชาติ และความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์
2. ใช้เวลา 2 ปีครึ่งให้นักแสดงร่วมกันสร้างตัวละคร
มีผู้ส่งวิดีโอสมัครประมาณ 500 คน ก่อนคัดเหลือ 40 คน โดยผู้กำกับให้นักแสดงดูวิดีโอแนะนำตัวของกันและกัน และประเมินว่าใครที่ตนเองรู้สึกว่าสามารถแสดงฉากใกล้ชิดด้วยได้อย่างสบายใจ
จากนั้นจึงคัดเลือกนักแสดงหลักและจัดเวิร์กช็อปพัฒนาตัวละครเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
กิจกรรมระหว่างเวิร์กช็อปประกอบด้วย
- เล่นเกมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสนิทสนม
- ดูภาพยนตร์ของผู้กำกับคนอื่นเพื่อหาแนวทางการแสดง
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรักและความสัมพันธ์
- ทดลองแสดงโดยไม่มีบทพูดตายตัว
- สำรวจขอบเขตความสบายใจในการแสดงฉากใกล้ชิด
มิตเชลล์นำสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวิร์กช็อปมาเรียบเรียงเป็นบทภาพยนตร์ นักแสดงจึงได้รับเครดิตว่ามีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องราวและตัวละครด้วย
3. นักแสดงมีเพศสัมพันธ์กันจริงหรือไม่
จริงในหลายฉาก แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกิจกรรมหรือทุกปฏิกิริยาที่ปรากฏในหนังเป็นของจริงทั้งหมด
นักแสดงทราบเงื่อนไขดังกล่าวตั้งแต่ขั้นตอนสมัคร แต่แต่ละคนมีวิธีเตรียมตัวแตกต่างกัน บางคนต้องการซ้อมโดยเปลือยกายเท่านั้น ก่อนแสดงจริงในวันถ่ายทำ บางคนขอให้จำกัดจำนวนทีมงานที่อยู่ในห้อง
ผู้กำกับเปิดเผยว่าความยากไม่ได้อยู่ที่การถ่ายภาพกิจกรรมทางเพศเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การให้นักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครไปพร้อมกัน ทั้งความเศร้า ความผิดหวัง ความโกรธ และความเปราะบาง
นักแสดงชายบางคนเลือกใช้ไวอากร้าเพื่อช่วยในการถ่ายทำ ขณะที่บางคนไม่ต้องการใช้
4. นักแสดงคู่รักเกย์เป็นคนรักกันจริงนอกจอ
พอล ดอว์สัน (Paul Dawson) รับบท เจมส์ และพีเจ เดอบอย (PJ DeBoy) รับบท เจมี ทั้งสองเป็นคู่รักกันจริงในช่วงที่สร้างภาพยนตร์
ความสัมพันธ์นอกจอทำให้ทั้งคู่มีความไว้วางใจกันอยู่แล้ว แต่ยังต้องรับบทเป็นคู่รักที่กำลังเผชิญปัญหาความสัมพันธ์ โดยมีตัวละครเซธ รับบทโดย เจย์ แบรนแนน (Jay Brannan) เข้ามาเกี่ยวข้อง
ผู้กำกับไม่ได้ต้องการเพียงความสมจริงทางกายภาพ แต่ต้องการนำเสนอความซับซ้อนของการเปิดความสัมพันธ์ให้บุคคลที่สามเข้ามา รวมถึงความรู้สึกหึงหวง ความไม่มั่นคง และความกลัวที่จะสูญเสียคนรัก
5. ทีมงานเคยถอดเสื้อผ้าระหว่างซ้อมถ่ายทำ
หนึ่งในเรื่องราวเบื้องหลังที่แปลกที่สุดคือ ซุกยิน ลี (Sook-Yin Lee) นักแสดงหญิงผู้รับบทโซเฟีย เคยเสนอให้ทีมงานที่อยู่หลังกล้องถอดเสื้อผ้าระหว่างการซ้อมด้วย
เพราะการที่นักแสดงต้องเปลือยกาย ขณะที่ทุกคนรอบตัวสวมเสื้อผ้าและจ้องมอง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมและกดดัน
ผู้กำกับและทีมงานจึงยอมทำตามข้อเสนอในระหว่างการซ้อม เพื่อช่วยลดความประหม่าและสร้างความไว้วางใจ
มิตเชลล์ยังเปิดเผยด้วยว่าตนเองเคยร่วมแสดงกิจกรรมทางเพศในฉากหนึ่ง เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักแสดง Yahoo +1
6. นักแสดงนำหญิงเกือบถูกไล่ออกจากงานประจำ
ซุกยิน ลี ไม่ได้เป็นเพียงนักแสดง แต่ยังเป็นผู้จัดรายการวิทยุของ Canadian Broadcasting Corporation (CBC) สื่อสาธารณะรายใหญ่ของแคนาดา
เมื่อผู้บริหารทราบในปี 2003 ว่าเธอจะร่วมแสดงภาพยนตร์ที่มีเพศสัมพันธ์จริง เธอถูกขู่ว่าจะเสียงานประจำหากยังเดินหน้ารับบทดังกล่าว
เรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องเสรีภาพทางศิลปะ คนดังหลายคนออกมาสนับสนุนเธอ ได้แก่ ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา, จูเลียนน์ มัวร์, โยโกะ โอโนะ และไมเคิล สไตป์
ท้ายที่สุด CBC ยอมถอยและเธอสามารถแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องสูญเสียงาน
ลีให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า แม้เธอจะชื่นชอบแนวคิดของภาพยนตร์มาก แต่เมื่อถึงเวลาต้องแสดงจริง เธอก็เผชิญความวิตกกังวลไม่น้อย
7. คลับ Shortbus ได้แรงบันดาลใจจากสถานที่จริง
สถานที่รวมตัวของตัวละครในหนังได้แรงบันดาลใจจากชุมชนศิลปินใต้ดินในนิวยอร์ก โดยเฉพาะสถานที่ชื่อ Cine Salon และกลุ่มศิลปิน DUMBA ในบรูคลิน ซึ่งบางส่วนถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำจริงด้วย
พื้นที่เหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้คนมาพบปะกันผ่านศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ การสนทนา และกิจกรรมทางเพศโดยสมัครใจ
สำหรับชื่อ Shortbus มีที่มาจากรถโรงเรียนขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักถูกเชื่อมโยงกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผู้กำกับนำความหมายดังกล่าวมาใช้กับสถานที่ที่ยินดีต้อนรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือไม่เข้าพวกกับสังคมทั่วไป
8. ได้รับเสียงปรบมือนาน 10 นาทีที่เมืองคานส์
แม้จะถูกจับตามองว่าจะเป็นภาพยนตร์อื้อฉาว แต่เมื่อ Shortbus เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2006 นอกสายการประกวดหลัก ผู้ชมกลับลุกขึ้นยืนปรบมือให้ประมาณ 10 นาที
ภาพยนตร์ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์จำนวนมาก ก่อนกลายเป็นหนังคัลต์ และได้รับการบูรณะภาพระดับ 4K กลับมาฉายในปี 2022
อย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกันนั้นยังเกิดข้อถกเถียงขึ้นอีกครั้ง เมื่อ Amazon Prime Video ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้บนแพลตฟอร์ม
9. แท้จริงแล้ว Shortbus ต้องการสื่ออะไร
บริบทสำคัญของหนังคือนิวยอร์กหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 เมืองที่ผู้คนจำนวนมากเผชิญความกลัว ความโดดเดี่ยว และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต
ตัวละครแต่ละคนต่างมีบาดแผลทางจิตใจของตัวเอง
- โซเฟีย เข้าใจทฤษฎีเรื่องเพศ แต่กลับไม่เข้าใจความสุขของตัวเอง
- เจมส์ มีคนรักแต่ยังรู้สึกโดดเดี่ยวและเผชิญภาวะซึมเศร้า
- เจมี รักคนรักของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาอย่างไร
- เซเวอริน สามารถควบคุมคนอื่นได้ แต่กลับมีปัญหาในการเปิดใจให้ใครสักคน
- คาเลบ เฝ้ามองชีวิตของผู้อื่น เพราะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ต้องการได้
ทุกคนสามารถสัมผัสร่างกายของผู้อื่น แต่กลับไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของกันและกันได้อย่างแท้จริง
นี่คือความย้อนแย้งที่ทำให้ Shortbus มีความหมายมากกว่าหนังที่มีฉากเพศสัมพันธ์โจ่งแจ้ง
มิตเชลล์ไม่ได้ใช้เพศสัมพันธ์เป็นรางวัลของตัวละครหรือเป็นจุดหมายปลายทางของเรื่อง แต่ใช้เป็นเครื่องมือสำรวจธรรมชาติของมนุษย์
Shortbus จึงเป็นหนังเกี่ยวกับความเหงาที่เล่าผ่านความใกล้ชิดทางร่างกาย และตั้งคำถามว่าเหตุใดมนุษย์จึงสามารถเปลือยกายต่อหน้ากันได้ง่ายกว่าการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง
หากสนใจเบื้องหลังเพิ่มเติม มีสารคดีชื่อ Gifted and Challenged: The Making of Shortbus (2007) ซึ่งบันทึกกระบวนการคัดเลือกนักแสดง การทำเวิร์กช็อป และการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ