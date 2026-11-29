สุดเศร้า! “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ทายาทรุ่นที่ 4 ตระกูลดัง เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุ
สุดเศร้า! “ภูมิ จิราธิวัฒน์” นักธุรกิจหนุ่ม ทายาทรุ่นที่ 4 ตระกูล “จิราธิวัฒน์” ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุ
นับเป็นข่าวเศร้าของวงการธุรกิจไทย หลังเพจ Celeb Online รายงานการจากไปของ “นายภูมิ จิราธิวัฒน์” ทายาทตระกูลจิราธิวัฒน์และผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล จากอุบัติเหตุเมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
นายภูมิ เป็นลูกชายของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงานธุรกิจโรงแรมและการลงทุนทางเลือก (Head of Hotels and Alternative Investments) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN รวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด (CG Capital) ถือเป็นทายาทรุ่นใหม่ในเครือเซ็นทรัลที่กำลังเป็นที่จับตามอง เพราะบริหารหลายหน่วยงานจนประสบความสำเร็จอย่างสูง
ครอบครัวจิราธิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ดังนี้
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. บรรจุศพลงหีบ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2569
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม รอบแรก
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม รอบสอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569
- เวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล
- เวลา 13.00 น. เชิญศพขึ้นเมรุ
- เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง (เมรุเล็กทิศใต้)
สำหรับประวัติการศึกษา นายภูมิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Anderson School of Management มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ก่อนเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจครอบครัว เคยดำรงตำแหน่งรองประธาน (Vice President) ที่ L Catterton บริษัทด้านการลงทุนที่มีกลุ่มธุรกิจสินค้าหรูระดับโลกอย่าง LVMH ให้การสนับสนุน
นายภูมิมีประสบการณ์ด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 10 ปี มีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจโรงแรมของเซ็นทรัลพัฒนา ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital)
นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการบริหารของโรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โรงแรมฮิลตัน พัทยา และกรรมการศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยเมื่อเดือนมกราคม 2567 ได้ร่วมเปิดตัว CG Capital บริษัทบริหารกองทุน Private Equity ประเดิมกองทุนแรกมูลค่า 10,000 ล้านบาท มุ่งลงทุนในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ในไทย
ด้านชีวิตส่วนตัว นายภูมิเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แนวเอ็กซ์ตรีม ชื่นชอบกิจกรรมผจญภัยและการขี่รถคลาสสิก เคยแต่งงานกับ ‘แพม พรประภา’ ซึ่งเป็นข่าวดังในแวดวงสังคม ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในเวลาต่อมา