เปิดที่มาชื่อ “พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี” ผู้ประกาศข่าวดัง กับเบื้องหลังที่คาดไม่ถึง
เปิดที่มาชื่อ “พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี” ผู้ประกาศข่าวดัง ทั้งที่จริงแล้วไม่ได้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรก ก่อนเผยเบื้องหลังที่คาดไม่ถึง
หากใครเคยอ่านประวัติของ “พุทธ อภิวรรณ” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ย่อมสังเกตเห็นว่าชื่อเต็มของเจ้าตัวคือ “พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี” จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าชื่อและนามสกุลนี้มีที่มาอย่างไร ซึ่งพุทธ อภิวรรณ เคยเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังผ่านไลฟ์สดเมื่อปีที่ผ่านมาว่า
เดิมทีเจ้าตัวไม่ได้นับถือพระ ใช้ชื่อเดิมว่า “วีรวัฒน์ เนียมนัด” ชื่อเล่น “เอก” จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชื่อมาจากความรำคาญเพื่อนที่หลงเชื่อคำทักของหมอดูว่าชื่อไม่ดี ถึงขั้นยอมจ่ายค่าเปลี่ยนชื่อสูงถึง 5,000 บาท จึงเอ่ยปากท้าว่าจะเปลี่ยนชื่อเองในวันรุ่งขึ้นเพื่อพิสูจน์ชะตาชีวิตโดยไม่พึ่งหมอดูที่อ้างว่ามองเห็นอนาคต แม้เพื่อนจะเตือนว่าการตั้งชื่อเองอาจสร้างปัญหาตามมาก็ตาม
เมื่อกลับถึงบ้าน พุทธหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาพลิกดูเพื่อหาแนวคิด ก่อนสะดุดตากับช่องศาสนาที่ระบุว่า “พุทธ” จึงตั้งใจนำคำนี้มาเป็นชื่อจริงเพราะดูเก๋ดี แต่รู้สึกว่าคำเดียวยังไม่โดดเด่นพอและอยากให้โลกจำเพื่อเอาชนะหมอดู จึงคิดต่อยอดว่าชาวพุทธมักไหว้พระ ซึ่งคำว่าไหว้คือ “อภิวรรณ” แล้วนำทั้งสองคำมารวมกันเป็น “พุทธ อภิวรรณ” ด้วยตัวเองทั้งหมดโดยไม่ผ่านการดูดวง
ส่วนนามสกุล “องค์พระบารมี” เกิดจากแนวคิดที่เห็นว่าเวลาคนไหว้พระมักไหว้ “องค์พระ” เพื่อเสริม “บารมี” จึงนำคำมาประสมกันและลองเรียงเป็นชื่อ-นามสกุลจนถูกใจ เพราะมั่นใจว่าทั้งประเทศไทยไม่มีใครใช้ชื่อนี้แน่นอน วันรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลทันที
หลังเปลี่ยนชื่อเสร็จ พุทธนำหลักฐานไปให้เพื่อนดูจนคนทั้งบริษัทพากันตกใจ พร้อมย้ำกับเพื่อนว่าอย่าหลงเชื่อคนที่อ้างว่ารู้อนาคต เพราะผู้ที่จะกำหนดทิศทางชีวิตหรือการตัดสินใจลงทุนได้คือตัวเราเอง ไม่ใช่หมอดู พร้อมเอ่ยปากท้าทายให้มาวัดกันในอีก 10 ปีข้างหน้าว่า ระหว่างคนที่เสียเงิน 5,000 บาทให้หมอดู กับคนที่เปลี่ยนชื่อเองด้วยความมั่นใจ ชีวิตของใครจะดีกว่ากัน
ที่มา: FB/ อีป้า 5.0