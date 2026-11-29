“ไอซ์ รักชนก” เผยยอดขายบัตร “งานพืชสวนโลก” ได้แค่ 7 ล้าน หลังเปิดเกือบเดือน
“ไอซ์ รักชนก” เผยยอดขายบัตร “งานพืชสวนโลก” งบกว่า 2.7 พันล้านบาท ขายได้เพียงแค่ 7 ล้านบาท หลังเปิดนานเกือบเดือน
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยตัวเลขรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 จ.อุดรธานี โดยระบุว่า “หลังจากที่ งานพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 2,750 ล้านบาท++ แต่เปิดมา 27 วัน ขายตั๋วได้เพียง 7 ล้านบาท เหลือเวลาอีก 107วัน .. ผลกระทบทางเศรษฐกิจคุ้มค่าหรือไม่ ผู้ประกอบการชาวอุดรน่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุด
งบประมาณตามกระดาษ 2,750 ล้านบาท ยังไม่นับรวมงบประมาณที่กรม/หน่วยงานอื่นๆ ต้องใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้งานเกิดได้ เช่น ทำถนน ช่วยประชาสัมพันธ์ ฯ รวมประมาณที่เกี่ยวเนื่อง น่าจะแตะ 3,000ล้านบาท++
มีการประมาณการผู้เข้าชมเอาไว้ เฉลี่ยวันละ 25,000 คน แต่ ณ ขณะนี้ เปิดมาได้ใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้ว มีผู้เข้าชมเฉลี่ยเพียง 7000 คนต่อวัน รวมเกือบเดือน มีคนเข้า 176,000ครั้ง รวมพนักงาน รวมการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ แต่ขายตั๋วได้จริงๆ เพียง 7ล้านบาท
วันที่มีคนมามากที่สุดคือวันที่ 24 พฤศจิกายน เป็นวันลอยกระทง ลองลงมาคือวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมาลงที่ ซึ่งประมาณ 500-1000 คนก็น่าจะเป็นผู้ติดตาม ที่มากับคณะรัฐมนตรีนั่นแหละ
และ ณ ขณะนี้ จำนวนผู้เข้าชมไม่ได้เป็นไปตามเป้า จึงมีความพยายามในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อเชิญประชาชนมาร่วมงาน ไอซ์ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ชวนทุกคนแวะมางานพืชสวนโลก
แต่สิ่งที่น่าจะมีปัญหาคือ เมื่อตัวเลขผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้า วิธีการแก้ปัญหาแบบราชการไทยคือ ร่อนหนังสือเชิญหน่วยงานราชการด้วยกันและท้องถิ่นทั่วประเทศมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ปัญหาก็คืองบประมาณที่จะจัดคนมางาน ค่ารถ ค่าเรือ ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมันก็มาจากงบประมาณแผ่นดินทั้งนั้น เหมือนเอายายซื้อขนมยาย เอาเงินยายไปถมที่ยายแบบนี้ต่อไปไม่รู้จบสิ้น
เชิญชวนทุกคนลองแวะมามากันสักครั้งถ้ามามีโอกาสแวะมาแถวนี้ ส่วนที่พอใช้ได้ก็มีให้ชมอยู่งับ เทียบกับราคาบัตรก็คุ้มอยู่ เพราะถ้าประชาชนไม่มา เขาก็จะไปเอาตัวจากหน่วยงานราชการมาเติม
อยากส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานทุกคน เราสัมผัสได้ว่าทุกคนก็พยายามอย่างถึงที่สุดให้ทุกอย่างมันออกมาดี แต่ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่าง มันก็ได้ประมาณนี้ มาเร็วทุกคน มาเที่ยวพืชสวนโลกอุดรกัน”