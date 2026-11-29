ผู้บริหารยืนยัน “เดอะมอลล์โคราช” เปิดให้บริการตามปกติ ลั่นทุกคนจะไม่ตกงาน
ผู้บริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยืนยัน “เดอะมอลล์โคราช” เปิดให้บริการตามปกติ ลั่นทุกคนจะไม่ตกงาน พร้อมแผนปั้นแลนด์มาร์กใหม่ นัดแถลง 1 ธ.ค. 69
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมยุติกิจการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา ในวันที่ 19 มกราคม 2570 เพราะเจรจาค่าเช่ากับเจ้าของที่ดินไม่ลงตัว ทำให้พนักงาน ร้านค้า และชาวจังหวัดนครราชสีมาต่างกังวลต่ออนาคตของศูนย์การค้า
ล่าสุด น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ออกมาชี้แจงและยืนยันอย่างชัดเจนว่าเดอะมอลล์ โคราช จะเปิดให้บริการต่อไปตามปกติ พร้อมให้ความมั่นใจแก่พนักงาน พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการทุกร้านว่าทุกคนจะไม่ตกงานและยังคงทำงานร่วมกันเหมือนเดิม
ด้านความคืบหน้าสัญญาเช่าที่ดิน นางสาวศุภลักษณ์เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเจรจาเช่าพื้นที่ในส่วนของตระกูลเชิดชัยได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ดินอีกแปลงหนึ่งยังอยู่ระหว่างการพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมแผนสำรองและแบบร่างเบื้องต้นไว้รองรับ หากไม่สามารถตกลงเช่าพื้นที่อีกส่วนได้ ก็จะหันมาพัฒนาพื้นที่ฝั่งตระกูลเชิดชัยและพื้นที่ด้านหลังแทน เพื่อยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ทันสมัยของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารฯ เตรียมเดินทางไปแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และพบปะสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานและร้านค้าด้วยตนเองในวันที่ 1 ธันวาคม 2569