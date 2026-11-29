กองทัพเมียนมา ทิ้งบอมบ์ถล่ม งานแต่งงาน เสียชีวิต 20 ศพ บาดเจ็บอีกเพียบ
กองทัพเมียนมา โจมตึทิ้งระเบิดถล่มกลางงานแต่งงาน รัฐฉาน เสียชีวิต 20 ศพ รวมเด็ก 5 ราย บาดเจ็บอีกเพียบ ซ้ำโดนโจมตีรอบสองหลังกู้ภัยเดินทางถึง
สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่า กองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศ 2 ครั้งแยกกันเมื่อวันเสาร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 30 ราย โดยกลุ่มช่วยเหลือในท้องถิ่นระบุว่า การโจมตีสถานที่จัดงานแต่งงานในเมืองโมเบีย (Moe Bye) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ คร่าชีวิตผู้คนไป 21 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 5 ราย ส่วนสำนักข่าว AFP รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอีก 9 รายจากการทิ้งระเบิดครั้งที่สองในรัฐยะไข่ทางตะวันตก
สำหรับพื้นที่เมืองโมเบีย กองทัพเมียนมาควบคุมตัวเมืองไว้แต่ฝ่ายต่อต้านเคลื่อนไหวอยู่บริเวณพรมแดนรัฐฉานและรัฐคะเรนนี ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอาศัยอยู่จำนวนมาก คลิปวิดีโอที่ยังไม่ยืนยันเผยภาพผู้คนช่วยกันนำผู้บาดเจ็บเปื้อนเลือดไปรักษา ด้านผู้นำมูลนิธิ Nway Oo Yaung Chi ที่ไม่ประสงค์ออกนามเผยว่า มีผู้บาดเจ็บกว่า 40 ราย และกองทัพยังทิ้งระเบิดลูกที่สองซ้ำหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึง
ส่วนเหตุการณ์ในรัฐยะไข่ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตลาดแห่งหนึ่งในเมืองมรัคอู (Mrauk-U) ตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อวันเสาร์ โดย หล่า หม่อง อู หัวหน้าองค์กรจัดการงานศพยืนยันผู้เสียชีวิต 9 ราย ขณะที่คลิปของ AFP เผยภาพชาวบ้านเดินฝ่าซากปรักหักพังและญาติที่ร่ำไห้อยู่ข้างร่างผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ซึ่งเป็นรัฐบาลพลัดถิ่น ยังระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีมีผู้เสียชีวิตอีก 29 ราย เป็นพลเรือน 20 รายรวมผู้หญิงและเด็ก กับสมาชิกกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) 9 ราย จากการโจมตีด้วยระเบิด ปืนใหญ่ และโดรนใส่โรงเรียนและวัดในภูมิภาคมะกเว (Magway)
การโจมตีทางอากาศทั้ง 3 ครั้ง ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครั้งล่าสุดในสงครามกลางเมืองอันโหดร้ายที่ปะทุขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2564 ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของออง ซาน ซูจี โดยกลุ่มสังเกตการณ์ ACLED ระบุว่าความขัดแย้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากทุกฝ่ายแล้วมากกว่า 100,000 ราย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ชี้ว่าเมียนมาก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ระหว่างการปราบปรามในรัฐยะไข่เมื่อปี 2560 โดยกองกำลังเมียนมาสังหาร ข่มขืน และทำลายทรัพย์สินของพลเรือนอย่างเป็นระบบ
สื่อของรัฐรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มิน อ่อง หล่าย ผู้นำเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ก่อรัฐประหารปี 2564 และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนในปีนี้หลังการเลือกตั้งที่เผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ประกาศว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ปฏิบัติตามประเด็นที่ “ไม่เหมาะสม” ในคำตัดสินของศาลโลกดังกล่าว
ที่มา: ALJAZEERA