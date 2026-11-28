สาเหตุ ดร.ทัศไนย อดีตกรรมการสภาทนายความ ถึงแก่กรรมกะทันหัน ก่อนถึงวันรับปริญญาเอก
อาลัย เผยสาเหตุ ดร.ทัศไนย ไชยแขวง อดีตกรรมการสภาทนายความ ถึงแก่กรรมกะทันหัน ก่อนถึงวันซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาเอก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของ อดีตกรรมการสภาทนายความ “ดร.ทัศไนย ไชยแขวง” พร้อมข้อความไว้อาลัยระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ ดร.ทัศไนย ไชยแขวง อดีตกรรมการสภาทนายความ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ท่านได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพทนายความ และส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ คุณูปการและคุณงามความดีทั้งปวงที่ท่านได้กระทำไว้ จะเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในความทรงจำของสภาทนายความฯ ตลอดไป
ในวาระอันเป็นความสูญเสียนี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติมิตรของผู้วายชนม์ พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และกุศลผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้ดวงวิญญาณของ นายทัศไนย ไชยแขวง ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ด้วยความอาลัยยิ่ง
นายกสภาทนายความ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊ก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการโพสต์ข้อความร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ดร.ทัศไนย เช่นกัน ระบุว่า
“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์ทัศไนย ไชยแขวง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.ทัศไนย ระบุว่า “ทัศไนย ไชยแขวง ตกใจและเสียใจมาก น้องชายของพี่ จบปริญญาเอกแล้ว กำลังรอรับปริญญาอีกไม่กี่วัน ทำไมถึงรีบไปกะทันหัน น้องต้องเดินทางไกล ขอให้ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ สู่ภพภูมิที่ดี รักและคิดถึงน้องเสมอ R.I.P ดร.ทัศไนย ไชยแขวง อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ ทั้งนี้ครอบครัวได้กำหนดพิธีรดน้ำศพ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ.ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร”
จากนั้นได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์สอบถามถึงสาเหตุการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าว ระบุว่า “เท่าที่ทราบเดินไปซื้อของที่ 7-11 หน้าบ้านแล้วล้มวูบไป ตอนทราบข่าวอยู่ที่นิติเวช รพ.ตำรวจ ยังไม่ทราบผลชันสูตรค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น