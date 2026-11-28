ษัษฐรัมย์ ป้อง ธนพงษ์ เปิดเบื้องหลังคดีลักทรัพย์ปี 50 ชี้เป็นฉากชีวิตคนค่าแรงขั้นต่ำ
ษัษฐรัมย์ ป้อง ธนพงษ์ เล่าเบื้องหลังคดีลักทรัพย์ปี 50 ขายสินค้าลดราคาให้คนรู้จัก 500 บาท ชี้เป็นฉากชีวิตคนค่าแรงขั้นต่ำ เตรียมยื่นศาลปกครองสู้ต่อ
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในแวดวงแรงงานและผู้ประกันตน ภายหลังจากที่นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ว่าที่กรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sustarum Thammaboosadee เพื่อเล่าถึงเบื้องหลังชีวิตและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความในอดีตของ นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน แกนนำแรงงานคนสำคัญของทีมประกันสังคมก้าวหน้า ที่เพิ่งถูกปลดพ้นบอร์ดประกันสังคม เพราะขาดคุณสมบัติ
ษัษฐรัมย์ ระบุว่า “ทุกท่านน่าจะได้ฟังคลิปของคุณธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (พี่เอส) กันแล้ว ข้อมูลในคลิปเป็นสิ่งที่เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ ผมขอสรุปอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกัน
ข้อเท็จจริงสำคัญคือ ในปี 2550 พี่เอสเล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นพนักงานรายวันในร้านสะดวกซื้อ อายุ 20 ต้นๆ เขานำสินค้าลดราคาใกล้หมดอายุ (ป้ายเหลือง) มาขายให้คนรู้จัก โดยคิดเงินผ่านแคชเชียร์ตามปกติและนำเงินเข้าร้าน สินค้าเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยาสีฟัน รวมมูลค่าห้าร้อยกว่าบาท
แต่ร้านห้ามทำแบบนี้ เพราะถ้าลูกค้ารู้ว่าร้านจะโละสินค้าเมื่อไร คนก็จะรอซื้อแต่ของลดราคา เรื่องนี้จึงกลายเป็นข้อพิพาทกับหัวหน้าในร้านขณะนั้น หลังจากนั้นพี่เอสไม่ได้กลับไปทำงานและพ้นสภาพพนักงานในเดือนตุลาคม แล้วเรื่องก็กลายเป็นคดีความ ตำรวจแนะนำให้รับสารภาพ เสียค่าปรับ 3,000 บาท รอลงอาญา คดีจะได้จบ และศาลก็มีคำพิพากษาออกมาตามนั้นในธันวาคมปีเดียวกัน
โทษรอลงอาญาไม่ได้มีปัญหาต่อคุณสมบัติ หลักฐานส่วนนี้คือสิ่งที่พี่เอสแจ้งต่อสำนักงานไว้ตั้งแต่ปี 2567 ตามที่เคยเผยแพร่แล้ว ส่วนประเด็นข้อ 23 เป็นเรื่องการวินิจฉัยการพ้นสภาพพนักงานในช่วงที่คดียังไม่ตัดสิน ซึ่ง กกต. ประกันสังคมแจ้งว่าเป็นหลักฐานใหม่ที่ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้ พี่เอสจะรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนนี้ไปชี้แจงต่อศาลปกครอง เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองตามขั้นตอนปกติต่อไป
ถ้าจะเรียกสิ่งนี้ว่าอาชญากรรม มันก็คืออาชญากรรมแบบที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้อาจพบเจอ ผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด ใครจะพูดว่าเขาทำผิดร้ายแรงตามคำพิพากษาก็พูดได้ แต่นี่คือเรื่องชีวิตของแรงงานคนหนึ่ง คนงานร้านสะดวกซื้อแจ้งคนรู้จักซื้อของตอนลดราคา ขายของเข้าร้านแล้วถูกแจ้งความที่ สน. ขึ้นศาล รับสารภาพ รอลงอาญา เพื่อให้ชีวิตไปต่อได้ นี่คือฉากธรรมดาของคนในประเทศนี้ที่ชีวิตผูกอยู่กับโอกาสขั้นต่ำและค่าแรงขั้นต่ำ เรื่องนี้แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะมองผ่านเลนส์ไหน
ผมอยากพูดถึงพี่เอสก่อนที่ภาพของเขาจะถูกกลบด้วยป้ายที่ถูกแปะไว้บนหัว ราวกับเขาเป็นอาชญากรร้ายแรง ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน มีนามสกุลพ้องกับคนดังที่เชียงรายแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เขาก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ออกจากบ้านมาเป็นแรงงานที่รังสิตตั้งแต่อายุ 18 ปี ชีวิตผูกอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำ ก่อนจะมาเป็นนักสหภาพแรงงานที่เจรจาเรียกร้องค่าแรงและชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้คน คดีข้างต้นเป็นเพียงเชิงอรรถหนึ่งในชีวิตของเขา
ผมไม่รู้จักพี่เอสเป็นการส่วนตัวมาก่อนปี 2566 เราได้รู้จักและมาร่วมทีมเดียวกันเพราะคุณธนพรผู้นำแรงงานย่านสระบุรี เป็นคนแนะนำ ส่วนพี่เอสเป็นแกนนำสหภาพย่านรังสิต พี่เอสเป็นผู้ชายตัวโตที่อ่อนไหว ผมมักถามถึงครอบครัวของเขาอยู่เสมอ พี่เอสยังต้องทำงานโรงงานกะกลางคืน แล้วตื่นมาประชุมประกันสังคม พอมีวันหยุดยาว เขาจะขับรถทางไกลรวดเดียวไปเชียงรายเพื่อพบครอบครัว
ตลอดสองปี ผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่ตามงานพี่เอสมากที่สุด บางครั้งผมถามว่าทำไมนโยบายสิทธิประโยชน์ที่พี่เอสรับผิดชอบถึงผ่านอนุกรรมการได้ช้า พี่เอสจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเศร้าๆ ทุกครั้ง และรับปากว่าจะทำให้เต็มที่ในอนุกรรมการ ซึ่งผมเองก็เข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายเลย
แต่พี่เอสคือคนที่เริ่มผลักดันการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 1,000 บาท การเพิ่มเงินทดแทนกรณีว่างงานเป็นสูงสุด 10,500 บาท รวมถึงสูตรบำนาญแบบแคร์ ผมพูดหลายครั้งว่าผลงานของพี่เอสมากกว่ารัฐมนตรีหลายกระทรวงเสียอีก ในความรู้สึกของพวกเรา คำพูดนี้ไม่ได้เกินจริงเลย
ถ้าถามว่าทำไมทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังเชื่อมั่นในพี่เอสในการเลือกตั้งปี 2569 คำตอบคือเรายึดหลักฐานและการวินิจฉัยของสำนักงานที่มีมาตลอด รวมถึงผลงานและเจตนาของพี่เอสเอง ทีมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะพี่เอสเปิดเผยเอง สำนักงานรับทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2567 และไม่เคยวินิจฉัยว่าพี่เอสขาดคุณสมบัติ จนเขาได้ลงสมัครในปี 2569 ก็ผ่านคุณสมบัติทั้งตอนสมัคร รับรองชื่อ รับรองผล จนมาสิ้นสุดที่กระบวนการแต่งตั้ง การส่งพี่เอสจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทีม
กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเป็นของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเอง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด เราตัดสินใจบนข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและเปิดเผยมาตั้งแต่ต้น ทีมไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้ ไม่ได้ปกปิด และไม่ได้หาช่องว่างของกติกา เราพิจารณาแล้วและเลือกด้วยหลักการ เราเชื่อว่าการมองคนต้องมองทั้งชีวิตของเขา
พี่เอสบอกผมว่า เรื่องที่เกิดขึ้นกับเขา ขอให้ทีมอย่าไปสนใจ ให้โฟกัสที่งานปฏิรูปประกันสังคมให้เต็มที่ ผมคงทำได้แค่ครึ่งหลังของประโยคนั้น
แม้ผมจะผลักดันเรื่องแรงงานมาตลอด แต่ผมไม่เคยทำงานใช้แรง ไม่เคยต้องหิวข้ามวัน และไม่เคยต้องอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่เคยต้องเลือกระหว่างยอมรับ ติดคุก หรือ รอลงอาญา ผมไม่รู้ว่าถ้าตัวเองอายุ 20 ต้นๆ แล้วไปยืนอยู่ตรงนั้น ผมจะเลือกทางไหน ผมรู้แค่ว่าพี่เอสในวันนี้คือคนที่ผมทำงานด้วยมาสองปี และผมได้เห็นว่าเขาทำงานเพื่อคนอื่นอย่างไร
เรื่องคุณสมบัติจะว่ากันต่อในศาลปกครองตามกระบวนการที่พี่เอสจะดำเนินการ ส่วนงานที่พี่เอสเริ่มไว้ พวกเราจะทำต่อให้ดีที่สุดในบอร์ด 13 คนของเรา
ผู้แทนผู้ประกันตนมีวันหมดวาระ แต่ความฝันและความหวังของเราไม่มีวันหมดวาระ
ครั้งหนึ่งเคยเป็นสหาย ก็เป็นสหายตลอดไป”
อ้างอิงจาก : FB Sustarum Thammaboosadee