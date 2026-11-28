ประวัติ ไฮโซแพทริค นักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดี ทายาทโรงแรมดัง ว่าที่สามี แพต ชญานิษฐ์
ทำความรู้จัก ประวัติ ไฮโซแพทริค ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ นักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดี ทายาทโรงแรมดัง หวานใจและว่าที่สามี แพต ชญานิษฐ์
ทำเอาโลกออนไลน์กลับมาพูดถึงเขาคนนี้อีกครั้ง สำหรับ ไฮโซแพทริค ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ที่ล่าสุดเพิ่งจะทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาว แพต ชญานิษฐ์ แต่งงานระหว่างท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลี ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกร๊าดแสดงความยินดีกับทั้งสองกันยกใหญ่ แต่ในวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักหนุ่มโปรไฟล์ดีคนนี้กันค่ะ
สำหรับ ไฮโซแพทริค หรือ ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ เป็นบุตรชายของ ม.ร.ว.ทินศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ และ นางศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ทายาทโรงแรมเรเนซองส์ โรงแรมดังย่านราชประสงค์
ด้านการศึกษา ไฮโซแพทริค จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติ ISB (International School of Bangkok) และระดับปริญญาตรีที่ Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังจบหลักสูตร MBA จาก IPE – Business School ประเทศฝรั่งเศส อีกด้วย
ก่อนหน้านี้หลายคนที่ติดตามข่าวสารวงการบันเทิงอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาของ ไฮโซแพทริค มาบ้างแล้ว นั่นก็เพราะว่าในอดีตเขาเคยคบหากับ กรีน อัษฎาพร และ ขวัญ อุษามณี นั่นเอง
สำหรับเส้นทางรักของ แพต ชญานิษฐ์ และ ไฮโซแพทริค นั้น ก่อนที่จะมีการเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการ แพต เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักเอาไว้ผ่านรายการและวงสัมภาษณ์ว่า ‘กำลังคบหากับหนุ่มนอกวงการ’ แต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือภาพของฝ่ายชายอย่างชัดเจน
ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แพต ชญานิษฐ์ โพสต์ภาพช่อกุหลาบแดง และคลิปหวานคู่กับ ไฮโซแพทริค พร้อมแคปชันระบุว่า “ไม่ได้ชอบเอาชนะ แต่เพราะอะไรทำไมต้องแพ้อะเตง” ถือเป็นการประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนแล้วว่า ทั้งสองกำลังคบหาดูใจกันอยู่อย่างแน่นอน
ไอจีแทบแตก หลัง แพต ชญานิษฐ์ เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ คอมเมนต์แซวสนั่น
หลังจากเปิดตัวฉลองวันวาเลนไทน์แล้ว แพต เคยพูดถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับแพทริคว่า “เธอรู้สึกสบายใจ สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ และทั้งคู่คุยกันรู้เรื่อง ฝ่ายชายเข้าใจการทำงาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการเข้าสังคมและการสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ของเธออย่างดี
แม้ทั้งคู่จะมีเวลาเจอกันไม่บ่อยเนื่องจากตารางงาน แต่สามารถพูดคุยและทำความเข้าใจกันได้อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์จึงเดินหน้าไปอย่างผ่อนคลาย ไม่กดดัน และต่างฝ่ายต่างให้พื้นที่ซึ่งกันและกัน”
ภาพจาก : IG chayanitpat, mlpatrickssb