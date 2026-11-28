แพต ชญานิษฐ์ น้ำตาซึม ไฮโซแพทริค เซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ระหว่างทริปอิตาลี
แพต ชญานิษฐ์ น้ำตาซึม ไฮโซแพทริค เซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ระหว่างทริปอิตาลี อวดแหวนเพชรเม็ดโตลงโซเชียล คนบันเทิงแห่ยินดี
เฮลั่นกันทั้งวงการเลยทีเดียว เมื่อตัวแม่ตัวมัมสายปาร์ตี้อย่าง แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังถูกแฟนหนุ่มทายาทโรงแรมดัง ไฮโซแพทริค ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโต ระหว่างทริปเที่ยวอิตาลี หลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวคบหากันออกสื่อเมื่อวันวาเลนไทน์ ปี 68 ที่ผ่านมา
นอกจากนั้นสาวแพตยังได้โพสต์คลิปนาทีที่ฝ่ายชายพูดความในใจเพื่อขอแต่งงานอย่างเรียบง่ายและมั่นคง ทำเอาสาวแพตถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียว ท่ามกลางคอมเมนต์คนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่
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