ภาพประวัติศาสตร์! สันธนะ โพสต์ภาพเกี่ยวแขน ชูวิทย์ ชื่นมื่น ปิดตำนานคู่ปรับตลอดกาล
ฮือฮาภาพประวัติศาสตร์! สันธนะ โพสต์ภาพเกี่ยวแขนร่วมโต๊ะอาหารกับอดีตคู่ปรับ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แหล่งข่าวเผยทั้งคู่นัดเจอ-พูดคุยมาแล้วหลายครั้ง
กลายเป็นภาพที่สร้างความฮือฮาและประหลาดใจให้กับผู้คนในสังคมไม่น้อย เมื่อหน้าเฟซบุ๊กของ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจสันติบาล ได้โพสต์ภาพคู่กับ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตคู่ปรับคนสำคัญ ขณะร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน โดยในภาพทั้งคู่ต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แถมยังเกี่ยวแขนกันด้วยท่าทีสนิทสนม นอกจากนี้ในภาพยังระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า “”เขา..พร้อม & ผม..พร้อม เราพร้อมแล้ว!!”
ภาพความสนิทสนมดังกล่าวสร้างความแปลกตาแปลกใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากย้อนกลับไปในช่วงปี 2565–2566 ทั้งคู่เคยเปิดศึกปะทะคารมและสาดน้ำลายใส่กันอย่างดุเดือดหลายครั้ง ทั้งประเด็นแฉธุรกิจสีเทาและเรื่องส่วนตัว จนถึงขั้นท้าตีท้าต่อยกันต่อหน้าสื่อมวลชน รวมถึงฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกันไปมาหลายคดี
ทั้งนี้ทางสำนักข่าว อมรินทร์ทีวี ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังแหล่งข่าว ได้รับการเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังว่า “นายสันธนะและนายชูวิทย์พบกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท 24 เมื่อวานนี้ (27 พ.ย.69) โดยทั้งคู่พูดคุยและหัวเราะกันตามปกติ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น อีกทั้งก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยพบปะพูดคุยกันมาแล้ว 2–3 ครั้ง”
อ้างอิงจาก : amarintv, Rongtor Santana