ลูกค้าหื่น! ฉวยโอกาสลวนลาม พนง.เสิร์ฟสาว เจ้าของร้านเปิดคลิปแฉ ป้องสิทธิ์ลูกน้อง
เจ้าของร้านโพสต์คลิปแฉพฤติกรรมแก๊งลูกค้าหื่น ฉวยโอกาสคุกคามทางเพศพนักงานเสิร์ฟสาว ลั่นยอมเสียลูกค้าดีกว่าต้อนรับคนแบบนี้ ด้านเหยื่อสาวแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล ภายหลังจากเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 7 ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าชายที่ลวนลามและคุกคามทางเพศพนักงานเสิร์ฟหญิง พร้อมระบุข้อความแสดงจุดยืนของเจ้าของร้านว่าไม่ขอต้อนรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบนี้
ล่าสุด (27 พ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารที่เกิดเหตุดังกล่าวในจังหวัดชลบุรี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของร้านและพนักงานสาวผู้เสียหาย เจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์ให้ทางทีมข่าวฟังว่า
“เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ขณะนั้นตนออกไปทำธุระนอกร้าน กระทั่งกลับเข้ามาในเวลาประมาณ 22.00 น. จึงได้รับแจ้งว่าพนักงานหญิงถูกลูกค้ากระทำอนาจาร เมื่อสั่งให้ผู้จัดการเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบดูก็พบว่า มีกลุ่มลูกค้าชายประมาณ 4-5 คน นั่งกินดื่มอยู่ในร้าน ระหว่างที่พนักงานหญิงเดินเข้าไปให้บริการ ลูกค้าชายรายหนึ่งได้ยื่นแก้วให้ก่อนฉวยโอกาสเอื้อมมือมาจับบริเวณหน้าอก แม้พนักงานจะรีบปัดป้องและแสดงท่าทีไม่ยินยอม แต่ลูกค้าชายอีกรายในโต๊ะเดียวกันกลับเอามือมาลูบบริเวณขาของพนักงานซ้ำอีก”
เจ้าของร้านกล่าวด้วยความไม่พอใจว่า “พนักงานทุกคนมาทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต ไม่ควรต้องมาเจอเรื่องถูกล่วงละเมิดแบบนี้ ตนจึงตัดสินใจนำคลิปมาโพสต์เพื่อปกป้องลูกน้อง พร้อมยืนยันจุดยืนชัดเจนว่า ยอมเสียลูกค้าที่นิสัยไม่ดี ดีกว่าต้องต้อนรับลูกค้าที่ไม่ให้เกียรติคนอื่น และเมื่อมีตัวแทนจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เดินทางมาขอโทษตนที่ร้าน ตนก็ปฏิเสธที่จะรับคำขอโทษแทนผู้เสียหาย โดยย้ำว่าคนที่ลงมือทำต้องเดินทางมาขอโทษพนักงานหญิงด้วยตัวเองเท่านั้น”
ทางด้านพนักงานเสิร์ฟผู้เสียหาย เปิดเผยว่า “ขณะเกิดเหตุตนกำลังทำงานตามปกติ พอถูกลูกค้าจับหน้าอกก็ตกใจมากจึงรีบปัดมือออกและพูดเตือนว่าทำแบบนี้ไม่ได้ แต่กลับถูกเพื่อนร่วมโต๊ะอีกคนลูบขาซ้ำ ทำให้รู้สึกเสียใจและหวาดระแวงจนไม่กล้าเข้าใกล้โต๊ะนั้นอีกเลยตลอดทั้งคืน หลังเลิกงานจึงตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.พนัสนิคม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะไม่อยากให้คนกลุ่มนี้ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีก พร้อมฝากทิ้งท้ายไว้ว่า “หนูมาทำงาน ไม่ใช่มาขายบริการ””
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