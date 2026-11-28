ฮือฮา! CEO แบรนด์ดัง ไฟเขียวให้พนง.ลาไปม็อบประกันสังคม อัดฉีดค่าแรงเพิ่ม 2 เท่า
ฮือฮา! บอสโน้ต ณัฐพล คงสุวรรณ CEO แบรนด์สกินแคร์ชื่อดัง ไฟเขียวให้พนง. ลาไปร่วม ม็อบประกันสังคม อัดฉีดค่าแรงเพิ่ม 2 เท่า
เรียกเสียงฮือฮาและหลายคนต่างจับตาความเคลื่อนไหวครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่น หลังจากที่ บอสโน๊ต ณัฐพล คงสุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สกินแคร์ชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 69 ที่ผ่านมา ระบุว่า
“ถ้าพนักงานในเครือที่มีชื่อผมเป็นกรรมการมีการลาไปลงถนนเรียกร้องความยุติธรรมเรื่อง #ประกันสังคม ผมยินดีสนับสนุนให้ค่าแรงเพิ่มเป็น2เท่าของวันที่ลาครับ เอาไอพวกสวะที่กัดกินประเทศออกไป”
สำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความไม่พอใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ เบียร์ ศรัญญู พิธีกรรายการชื่อดัง BUFF TALK ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามและแสดงความไม่พอใจต่อกรณีการตัดสิทธิ์ผู้ชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ระบุว่า “เรื่องประกันสังคมก้าวหน้า โดนตัดสิทธิ์ กูว่าลงถนนกันเถอะ มันทุเรศเกินทนแล้ว” ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกันตน รวมถึงคนดังในแวดวงต่าง ๆ ต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องความโปร่งใสกันอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงจาก : FB Nattapol Kongsuwan