ดร.ธนกฤต แฉข้อมูลลับบัญชีม้า ‘พิมพิมล’ ทำงานร้านสะดวกซื้อ-สามีขี่วินฯ โผล่ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
เซอร์ไพรส์ไหมล่ะ! ดร.ธนกฤต แฉข้อมูลลับบัญชีม้า ‘พิมพิมล’ ตัวจริงทำงานร้านสะดวกซื้อ-สามีขี่วินจยย. แต่โผล่ชื่อเป็น ‘ผู้ถือหุ้นใหญ่’
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย, บุ้ง ใบหยก พร้อมด้วย ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีที่เคยโอนเงินบริจาคเข้าไปยังบัญชีธนาคารชื่อ “พิมพิมล” เพื่อช่วยเหลือเกตีและลูกสาวน้องกอหญ้าที่ถูกสาดน้ำกรดใส่ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าบัญชีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าและอาจพัวพันกับเครือข่ายเว็บผิดกฎหมาย
ภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำ ทั้งหมดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าหลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอแล้ว มีข้อมูลหรือประเด็นไหนที่ทำให้รู้สึกประหลาดใจหรือไม่ ทางด้าน ดร.ธนกฤต ได้เปิดเผยข้อมูลชวนอึ้งว่า
“ชื่อบัญชีม้ากลายไปเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ทั้งที่ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อ แต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนสามีขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่มีชื่อเป็นกรรมการ อย่างนี้เซอร์ไพรส์ไหม”
อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้