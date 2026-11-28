พิพัฒน์ โต้ ทักษิณ ปมตั๋วบินเชียงใหม่เฉียด 3 หมื่น ยันยังไม่เกินเพดาน-แนะจองล่วงหน้า
พิพัฒน์ โต้ ทักษิณ ปมตั๋วบินเชียงใหม่เฉียด 3 หมื่น ยันยังไม่เกินเพดาน-แนะจองล่วงหน้าผ่านสายการบินโดยตรง ส่วนตัวไม่เคยเจอ ลั่น แต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน
ความคืบหน้าประเด็นราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ที่ผ่านมา โดยเมื่อวานนี้ (27 พ.ย. 69) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการโพสต์ข้อความร้องเรียนถึงราคาค่าตั๋วเครื่องบินในสายการบินประหยัดเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีราคาสูงถึงเกือบ 30,000 บาท วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดูแลราคาโดยด่วน
ทักษิณ โวย ตั๋วบินชั้นประหยัด ไป-กลับเชียงใหม่พุ่งเกือบ 3 หมื่น จี้หน่วยงานคุมราคาด่วน!โฆษณา
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว ระบุว่า “การกำกับดูแลราคาค่าโดยสารเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันยังไม่เกินเพดานราคาสูงสุดที่กำหนดไว้ เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นการค้ากึ่งเสรี รัฐบาลจึงไม่สามารถเข้าไปบังคับกำหนดราคาผู้ประกอบการได้ทั้งหมด ประกอบกับราคาพลังงานในตลาดโลกที่ผันผวนก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนน้ำมันเครื่องบินโดยตรง”
สำหรับกรณีที่ถูกพาดพิงว่าราคาตั๋วไป-กลับพุ่งสูงถึง 23,000-30,000 บาทนั้น นายพิพัฒน์ ยืนยันว่า “จากประสบการณ์การเดินทางของตนเองยังไม่เคยเจอราคาที่สูงถึงระดับดังกล่าวมาก่อน เคยพบเพียงค่าโดยสารเที่ยวเดียวในเส้นทางภาคใต้อย่างภูเก็ตและหาดใหญ่ที่ราคา 7,000-10,000 บาท ในกรณีที่จองตั๋วแบบกระชั้นชิดเท่านั้น
พร้อมมองว่าต้องพิจารณาความแตกต่างของต้นทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย เพราะสภาพเศรษฐกิจและเงื่อนไขในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะมอบหมายให้ กพท. ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลราคาให้ประชาชนเข้าใจอีกครั้ง และขอแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางของสายการบินโดยตรงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน”
อ้างอิงจาก : โหนกระแส