อาลัย โค้ชอ็อด ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย อดีตผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักทีมชาติไทย จากไปกะทันหัน
อาลัย โค้ชอ็อด ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาชื่อดังและผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
แวดวงกีฬาไทยเต็มไปด้วยความโศกเศร้า หลังได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี หรือ โค้ชอ็อด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ท่ามกลางความเสียใจอย่างสุดซึ้งของครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน รวมถึงลูกศิษย์นักกีฬาที่เคยได้รับการปลุกปั้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โค้ชอ็อด ได้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อวางรากฐานและพัฒนากีฬาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานและบทบาทสำคัญทั้งในฐานะนักบริหารและผู้ฝึกสอน เริ่มจากงานด้านการบริหารสถานศึกษา ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2562
ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2564 ซึ่งล้วนเป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกีฬาเยาวชนระดับประเทศ
นอกจากนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี ยังเคยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย พาทัพจอมพลังไทยเดินทางไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ จนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะมามากมาย อาทิ สุกัญญา ศรีสุราช แชมป์โอลิมปิก 2016 และ ดวงอักษร ใจดี อดีตรองแชมป์โลก
และในปี 2568 ที่ผ่านมา โค้ชอ็อด ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น จาก สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มาการันตีฝีมือการสอนอีกด้วย การจากไปของท่านจึงนับเป็นการสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าครั้งสำคัญของวงการยกน้ำหนักและวงการกีฬาของไทย
อ้างอิงจาก : FB Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย