เบล ขนิษฐา โผล่เมนต์ กันจอมพลัง ขอดูสลิปเพื่อความสบายใจ แจงงานศพ น้องพั้นช์ ก้อง จ่ายหมด
เบล ขนิษฐา โผล่เมนต์โพสต์ กัน จอมพลัง ขอดูสลิปเพื่อความสบายใจไม่ใช่ให้ทวงเงินญาติผู้เสียชีวิต แจงงานศพลูกบุญธรรม “น้องพั้นช์” ก้อง จ่ายเองหมด
กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องหลังจากที่ กัน จอมพลัง เดินทางเข้าให้ปากคำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินของมูลนิธิ และได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 1 ล้านบาทคืนให้กับ หนุ่ม กรรชัย พร้อมโชว์สลิปต่อหน้าสื่อ โดยให้เหตุผลว่า โอนเงินที่พี่หนุ่มเคยบริจาคช่วยเหลือคนคืนให้ เพื่อความสบายใจ
ส่วนกรณีของนักร้องดัง ก้อง ห้วยไร่ ที่เคยบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่มนั้น กันจอมพลัง ชี้แจงว่า “เป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีมูลนิธิฯ และถูกนำไปช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว หากต้องการคืนจริงคงต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณา”
กัน จอมพลัง โอนเงินบริจาคคืน หนุ่ม กรรชัย ยันเป็นเงินส่วนตัว ทำเพื่อความสบายใจ
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งว่า “เงินได้ถูกมอบให้ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการตึกถล่ม 95 รายไปเรียบร้อยแล้ว มีทางเดียวคือมูลนิธิช่วยติดต่อญาติผู้เสียชีวิตและแจ้งว่าพี่ก้องต้องการเงินที่มอบไปแล้วคืนครับ ซึ่งแต่ละครอบครัวค่อนข้างยากจน และบริจาคไปแล้วกว่า 2 ปี ไม่มั่นใจว่าจะได้คืนตามที่พี่ก้องต้องการไหม แต่เราก็จะพยามทำให้ตามที่พี่ต้องการครับ เงินที่พี่ก้องโอนเข้าคือมูลนิธิซึ่งมีระเบียบและขั้นตอน”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป เบล ขนิษฐา ภรรยาของ ก้อง ห้วยไร่ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงเจตนาที่แท้จริงใต้โพสต์ทันที โดยระบุว่า
“ขอดูสลิปของ 99 คน เพื่อความสบายใจกับประชาชนจะดีมากเลยค่ะ ว่าเงินถึงมือพี่น้องเราจริง ๆ ไม่มีปัญหาเลย และไม่ได้มีเจตนาให้พี่ไปขอคืนมานะคะ ไม่ใช่แบบนั้น แค่อยากเห็นค่ะ เพื่อความสบายใจค่ะ
ส่วนงานศพลูก ทางเราจัดการเองตั้งแต่ต้นจนจบ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในงานพี่ก้องจ่ายค่ะ แต่ไม่เคยโพสต์ค่ะว่าเป็นผู้จัดการงาน ทั้งหมดผู้จัดการส่วนตัวพี่ก้องประสานงานตลอดตั้งแต่รู้ว่าน้องเสียจนจบงานค่ะ ครอบครัวน้องรับทราบและเป็นธุระให้ตั้งแต่แรกค่ะ”
อ้างอิงจาก : โหนกระแส