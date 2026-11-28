ร้านข้าวแกงชื่อดัง ไร้ผู้สานต่อ แจ้งยุติกิจการ ปิดตำนานร้านอาหารไทยคู่เมืองขอนแก่น
ลูกค้าใจหาย! ร้านข้าวแกงชื่อดัง “อาหารไทยแม่หน่อย” ไร้ผู้สานต่อ แจ้งยุติกิจการถาวร ปิดตำนาน 80 ปีร้านอาหารไทยคู่เมืองขอนแก่น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ชาวเมืองขอนแก่นแห่แหนกันไปต่อคิวเพื่ออุดหนุนร้านข้าวแกงเจ้าดังเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อรำลึกความหลัง 80 ก่อนที่ทาง ร้านอาหารไทยแม่หน่อย จะปิดตัวลงอย่างถาวรในวันนี้ (27 พ.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก I Am Khonkaen รายงานว่า
ทันทีที่ร้านเปิดประตูในเวลา 16.00 น. ลูกค้าต่างพากันรีบเข้าไปเลือกหยิบกับข้าวที่ทางร้านตักใส่ถุงเตรียมไว้ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่โทรสั่งจองล่วงหน้าก็ทยอยมารับอาหารจนแน่นร้าน ส่งผลให้อาหารกว่า 10 เมนูที่ทางร้านเตรียมเอาไว้หมดเกลี้ยงในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น ทำให้ลูกค้าที่มาช้าหลายรายต้องผิดหวัง และบางคนถึงขั้นเอ่ยปากขอแบ่งซื้อต่อจากลูกค้าที่สั่งจองไว้ล่วงหน้า เพราะอยากลิ้มรสความอร่อยเป็นครั้งสุดท้าย
ทางด้าน นางเยาวลักษณ์ ปัญจะวิสุทธิ์ อายุ 85 ปี เจ้าของร้านอาหารไทยแม่หน่อย เปิดเผยว่า “ร้านเปิดขายมานานกว่า 80 ปีแล้ว ปกติจะทำอาหารกว่า 20 เมนูต่อวัน โดยมีจานเด็ดอย่างหมูทอด หมูแดง ทอดมัน ลาบขาว และยำหมู ส่วนสาเหตุที่ต้องปิดกิจการเป็นเพราะคนทำอาหารในครอบครัวต่างมีอายุ 80 ปีขึ้นไปกันหมดแล้ว และไม่มีลูกหลานมารับช่วงสานต่อ
สำหรับการขายวันสุดท้ายนี้ ตนรู้สึกดีใจมากที่ลูกค้าแห่มาอุดหนุนกันอย่างล้นหลาม แม้จะรู้สึกเหนื่อยอยู่บ้างเพราะลูกค้ากรูเข้ามาพร้อมกันทีเดียวต่างจากวันปกติที่ทยอยกันมา แต่ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่คอยสนับสนุนร้านด้วยดีเสมอมา”
ขณะที่ทาง นางสาวปิยะพร ปุณณกะศิริกุล หนึ่งในลูกค้าประจำ เล่าว่า “ตนกินอาหารร้านแม่หน่อยมาตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงวัยเรียนนานหลายสิบปี เพราะมีเมนูให้เลือกหลากหลายและรสชาติถูกปากคนขอนแก่นทุกคน แม้ต่อมาจะย้ายบ้านออกไปอยู่แถวชานเมือง แต่พอทราบข่าวว่าร้านจะเปิดขายวันนี้เป็นวันสุดท้าย จึงรีบชวนเพื่อนมาอุดหนุนทันทีเพื่อรำลึกถึงรสชาติที่คุ้นเคย เมื่อร้านเปิดก็รีบคว้าอาหารที่ใส่ถุงไว้ให้ได้มากที่สุด ทั้งแกงจืดผักกาดดอง ไข่ลูกเขย และลาบแดง ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้าน
ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายมากที่ร้านต้องปิดตัวลง เช่นเดียวกับลูกค้าที่เดินทางมากันทั้งครอบครัว ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากินร้านนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เพราะรสชาติกลมกล่อมกินได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะหมูทอด หมูแดง หลนเต้าเจี้ยว และลาบขาว พอรู้ข่าวปิดกิจการก็รู้สึกตกใจและอยากให้ทางร้านลองเปิดขายแบบออนไลน์หรือเปิดเป็นกรณีพิเศษในอนาคต”
อ้างอิงจาก : FB I Am Khonkaen