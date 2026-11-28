มนุษย์ป้าอาละวาด บน MRT บังคับหญิงป่วยมะเร็งให้ที่นั่ง-ทำร้ายร่างกายพลเมืองดี
สรุปดราม่า! มนุษย์ป้าอาละวาด บน MRT บังคับหญิงป่วยมะเร็งให้ที่นั่ง Priority Seat ก่อนทำร้ายร่างกายพลเมืองดี ล่าสุดผู้เสียหายแจ้งความแล้ว
จุดเริ่มต้นเหตุการณ์ มาจากการที่ คุณหมอลิลลี่ เจ้าของเพจ ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยคีโม โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า เธอกำลังนั่งรถไฟฟ้า MRT เพื่อเดินทางไปโรงพยาบาล โดยคุณหมอนั่งอยู่ที่เก้าอี้พิเศษตั้งแต่ขึ้นมา
ต่อมามีหญิงสูงวัย คาดว่าอายุเกือบ 70 ปี ถือของพะรุงพะรังประมาณ 3-4 ถุง เดินเข้ามาภายในขบวนรถไฟ หลังจากเข้ามาได้แล้วก็เริ่มโวยวายเสียงดัง และบังคับให้ผู้โดยสารคนอื่นที่นั่งอยู่แล้วลุกขึ้น โดยเริ่มจากที่นั่งที่ถัดจากที่นั่งพิเศษ (Priority Seat) ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้โดยสารหญิงกับชาวต่างชาตินั่งอยู่ แม้จะมีคนลุกให้หญิงสูงวัยคนดังกล่าวนั่งแล้ว แต่เจ้าตัวกลับไล่จับมือ-แขนผู้โดยสารคนอื่น ๆ ให้ขยับไปอีกเรื่อย ๆ จนมาถึงจุดที่หมอลิลลี่นั่งอยู่ ก่อนจะต่อว่าด้วยคำไม่สุภาพและถึงเนื้อถึงตัวคุณหมอ กล่าวหาว่าไม่ยอมลุกให้คนแก่นั่ง
จากนั้นมีน้องผู้หญิงพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์และสังเกตเห็นว่า คุณหมอ เป็นผู้ป่วย จึงตะโกนช่วยพูดกับป้าเพื่อปกป้องคุณหมอลิลลี่ว่า “ไม่รู้หรอว่าเขาป่วย” พร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน ทำให้หญิงสูงวัยเกิดความไม่พอใจอย่างหนัก ตะโกนด่าทอ ก่อนจะใช้มือปัดโทรศัพท์ของสาวพลเมืองดีจนตกพื้น ระหว่างที่สาวพลเมืองดีก้มลงไปเก็บมือถือตัวเอง กลับถูกหญิงสูงวัยใช้เท้า ‘ถีบเข้าที่ใบหน้า’ ทั้งยังโวยวายจะทำร้ายคนอื่นในขบวนรถไฟอีก โดยอ้างว่า ‘เป็นการป้องกันตัว’ ทั้งที่ไม่ได้มีใครทำร้ายหรือแตะต้องเจ้าตัวก่อนเลย
คลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นเหตุการณ์หลังเกิดเหตุ ขณะที่หญิงสูงวัยเข้าไปนั่งเบียดอยู่ข้างคุณหมอลิลลี่และชาวต่างชาติ โดยมีเสียงผู้โดยสารช่วยกันพูดว่าคุณหมอนั่งอยู่ก่อนแล้ว แต่หญิงสูงวัยตะโกนอ้างซ้ำ ๆ ว่า “ยายแก่แล้ว!”
สาวพลเมืองดีที่ถูกหญิงสูงวัยทำร้ายร่างกายถ่ายคลิปและถามกลับป้าว่า ‘มาถีบหน้าคนอื่นได้ยังไง’ หญิงชราใช้มือปัดกล้อง ก่อนจะยกเท้าถีบใส่สาวพลเมืองดีอีกครั้งต่อหน้าผู้โดยสารทั้งขบวน ทำเอาคนรอบข้างกรีดร้องด้วยความตกใจและช่วยกันตะโกนไล่ให้ออกไปจากรถ
หญิงสูงวัยลุกขึ้นหอบสัมภาระเตรียมลงจากขบวนรถไฟฟ้า หลังผ่านมาประมาณ 2 สถานี แต่ยังคงโต้เถียงอย่างดุเดือด โดยอ้างว่า “70 กว่าแล้วยังปล่อยให้ยืนอยู่” และเมื่อผู้เสียหายบอกว่าจะแจ้งตำรวจ เจ้าตัวก็ท้าทายกลับว่า “มาดิ ออกไปด้วยกันดิ” ผู้โดยสารรอบข้างต่างพากันตำหนิพฤติกรรมดังกล่าว และช่วยเชียร์ให้น้องผู้เสียหายถ่ายคลิปเก็บไว้ให้หมด เมื่อขบวนรถมาถึง สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หญิงสูงวัยผู้ก่อเหตุก็ก้มหยิบถุงสัมภาระหลายใบที่วางเกลื่อนพื้นแล้วรีบเดินลงจากรถไฟไป
คุณหมอลิลลี่ เล่าเพิ่มเติมว่า มีคุณป้าอีกท่านอายุ 73 ปีที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับเดินมาบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอคนนิสัยแบบนี้ รวมถึงขอบคุณน้องผู้หญิงอย่างซาบซึ้งที่กล้าออกโรงปกป้องคุณหมอ และยังขอบคุณผู้โดยสารหลายคน น้อง ๆ วัยรุ่นที่เข้ามาให้กำลังใจ อวยพรให้หายป่วยไว ๆ
ล่าสุดสาวพลเมืองดีที่พูดปกป้องหมอลิลลี่และถูกหญิงสูงไวทำร้ายร่างกายได้เดินทางไปตรวจร่างกายและเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว พร้อมโพสต์ภาพใบหน้าหญิงสูงวัยผู้ก่อเหตุ พร้อมคลิปเหตุการณ์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก เพจ ตามหาญาติ ,ตามหาคนหาย เพื่อตามหาตัวหญิงสูงวัยรายนี้หรือญาติ รวมถึงขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์ หากใครมีคลิปหรือหลักฐานเพิ่มเติม สามารถส่งให้ได้
อ้างอิงจาก : FB ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya, เพจ ตามหาญาติ ,ตามหาคนหาย, อรรถรส