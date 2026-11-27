ปิดตำนาน พุทธ-จิตดี 15 ปี ลาจอทีวีเทปสุดท้าย เปิดสถิติสุดฮา เรียกชื่อ 67 ครั้งต่อชั่วโมง
พุทธ พุทธอภิวรรณ ประกาศกลางรายการลุยชนข่าว จบคู่หูผู้ชายพูดมากกับผู้หญิงพูดน้อย ไว้ที่หน้าจอช่อง 8 หอบดอกไม้เซอร์ไพรส์สวมกอดอำลา ส่วนแพลตฟอร์มอื่นลุ้นกันต่อในอนาคต
นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน พุทธ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ก็เตรียมโบกมือลาฐานะพนักงานประจำไปเป็นผู้ประกาศข่าวอิสระเต็มตัว หลังประกาศลาออกจากช่อง 8 อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดในช่วงหัวค่ำของรายการ ลุยชนข่าว เจ้าตัวจึงถือโอกาสประกาศข่าวใจหายกลางหน้าจอว่า เทปนี้คือการอ่านข่าวคู่กับคู่หูคู่บุญอย่าง จิตดี ศรีดี เป็นวันสุดท้ายทางโทรทัศน์
บรรยากาศในสตูดิโอเต็มไปด้วยรอยยิ้มปนความซึ้ง เมื่อพุทธเปิดฉากบอกคู่หูกลางรายการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้จัดรายการคู่กัน พร้อมประกาศชัดเจนต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศขอปิดตำนานคู่หูในตำนานไว้ตรงนี้
“ผมประกาศต่อหน้าผู้ชมว่า เราขอปิดตำนาน ผู้ชายพูดมาก ผู้หญิงพูดน้อย ไปตรงนี้เลย ต่อไปนี้จะไม่ได้เห็นทางสถานีโทรทัศน์อีกแล้ว ว่าพุทธกับจิตดี จะจัดคู่กัน ไม่มีอีกแล้วนะครับ ให้มันปิดฉากความงดงามลงที่ช่อง 8 เท่านั้น ต้องการปิดความสวยงาม ทิ้งความทรงจำไว้ที่ช่อง 8”
สถิติในตำนาน เรียก “จิตดี” ชั่วโมงละ 67 ครั้ง จนผู้บริหารต้องเรียกคุย
ยังไม่ทันให้แฟนข่าวได้ซึ้งนาน พุทธก็รีบเรียกทีมงานให้นำช่อดอกไม้เข้ามาเซอร์ไพรส์จิตดีแบบไม่ได้เตี๊ยมล่วงหน้า ก่อนจะขุดเบื้องหลังสุดฮาของตำนาน “ผู้ชายพูดมาก ผู้หญิงไม่พูด” มาเล่าส่งท้ายชนิดเรียกเสียงหัวเราะลั่นสตูดิโอ
พุทธเล่าว่า หลายคนชอบแซวว่าขนาดผู้หญิงไม่ค่อยได้พูด แต่กลับดังกว่าเขาเสียอีก เพราะย้อนกลับไปสมัยก่อนที่จัดรายการคู่กัน เจ้าตัวเคยนั่งนับสถิติจริงจัง พบว่าตัวเองเรียกชื่อ “จิตดี” มากถึง 67 ครั้งต่อชั่วโมง
ขณะที่อีกฝ่ายเรียกชื่อ “พุทธ” กลับมาเพียง 3 ครั้งเท่านั้น เรื่องนี้ทำเอาผู้บริหารถึงกับต้องเรียกเข้าไปคุย บอกให้จิตดีช่วยเรียกชื่อคุณพุทธออกอากาศบ้าง เพราะคนดูจำได้แต่ชื่อจิตดี จนก่อนเข้ารายการพุทธต้องแอบหันไปกระซิบขอร้องคู่หูว่า “เจี๊ยบ เรียกชื่อพี่บ้างนะ”
งานนี้พอถูกพาดพิงกลางอากาศ จิตดีก็สวนกลับด้วยประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจคนดูทั้งประเทศว่า “ไม่รู้ว่าจะแทรกตรงไหน”
กอดลาปิดฉาก 15 ปี แย้มอนาคตอาจได้เจอกันนอกจอทีวี
พุทธขอบคุณผู้ชมทุกคนที่จดจำทั้งคู่ได้ พร้อมอธิบายว่าตามคิวปกติ จิตดีจะมาจัดรายการคู่กับเขาทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ แต่พอขึ้นเดือนหน้าทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์อีกแล้ว ทว่าเจ้าตัวยังแง้มประตูให้แฟนคลับได้ลุ้นต่อเบาๆ ว่า การปิดตำนานครั้งนี้จำกัดเฉพาะบนแพลตฟอร์มโทรทัศน์เท่านั้น ส่วนบนแพลตฟอร์มอื่นขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต
ช่วงท้ายก่อนร่ำลา พุทธยังแซวฝากฝังให้จิตดีอยู่ช่วยช่อง 8 คอยตบโต๊ะเรียกสติทีมงานต่อไป ด้านจิตดีก็เอ่ยความในใจสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความผูกพันว่า “ขอบคุณนะคะ รักนะคะ เราอยู่มาด้วยกัน 15 ปี” ก่อนที่ทั้งสองคนจะโผเข้าสวมกอดกันอย่างอบอุ่น ท่ามกลางคำอวยพรส่งท้ายสไตล์ตรงไปตรงมาตามแบบฉบับพี่ชายคนสนิทของพุทธที่ทิ้งท้ายไว้ให้คู่หูว่า “โชคดีนะ ขยันทำงาน เลี้ยงผัวเลี้ยงลูก” เป็นการปิดฉาก 15 ปีคู่หูหน้าจอทีวีได้อย่างครบรสทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะ
ภาพจาก : Facebook Phutta talk และลุยชนข่าว