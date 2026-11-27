ปู มัณฑนา ขอโทษ หนุ่ม กรรชัย หลังศาลจำคุก 14 ปี ลั่นจะไม่พาดพิงอีก
ปู มัณฑนา โพสต์ขอโทษ เสียใจที่ทำให้หนุ่ม กรรชัยได้รับผลกระทบ พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์ หลังถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกคดีหมิ่นประมาท
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ปู มัณฑนา หิมะทองคำ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “Pou Mantana” ขอโทษ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย อย่างเป็นทางการ หลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกรวม 14 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ปู มัณฑนา ระบุข้อความว่า “ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอโทษคุณหนุ่ม กรรชัย อย่างเป็นทางการค่ะ สำหรับกรณีที่ได้ล่วงเกินหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อคุณหนุ่ม กรรชัย ปูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้คุณหนุ่มต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
นับจากนี้เป็นต้นไป ปูจะไม่พาดพิงหรือกล่าวถึงคุณหนุ่มในทางไม่ดีหรือเสียหายอีกต่อไป ปูขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์และคำตักเตือนไว้ด้วยความเคารพ และขออภัยคุณหนุ่ม รวมถึงผู้ติดตามข่าวสารทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”
โพสต์ดังกล่าวมีขึ้นสองวันหลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โดยคดีนี้ หนุ่ม กรรชัย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องปู มัณฑนา รวม 17 กระทง ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิด 7 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 14 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนอีก 10 กระทงให้ยกฟ้อง
ศาลยังสั่งให้จำเลยเผยแพร่คำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูง 2 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน รวมทั้งเว็บไซต์ข่าวที่มีผู้อ่านจำนวนมากอีก 2 แห่ง พร้อมลบคลิปเสียง ข้อความ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องออกจากระบบ โดยให้จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ภายหลังฟังคำพิพากษา ศาลอนุญาตให้ปู มัณฑนา ประกันตัวระหว่างยื่นอุทธรณ์ โดยใช้หลักทรัพย์ 100,000 บาท ทำให้คดียังไม่ถึงที่สุด
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า เคยแจ้งต่อศาลว่าหากปูยอมรับสารภาพ เขาพร้อมถอนฟ้องทั้งหมดและไม่จำเป็นต้องขอโทษผ่านสื่อ แต่ต้องการให้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานว่า ความขัดแย้งไม่ควรลุกลามไปถึงครอบครัวหรือลูกของคู่กรณี
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่า หนุ่ม กรรชัย มีท่าทีอย่างไรต่อคำขอโทษครั้งล่าสุด รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเจรจายอมความหรือดำเนินการถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์หรือไม่