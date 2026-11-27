ตรวจหวยลาว 27 พ.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลังวันศุกร์
อัปเดตผลหวยลาวพัฒนา 27 พ.ย. 69 ครบทุกรางวัล ส่องสถิติย้อนหลังวันศุกร์ เลขเด็ดนามสัตว์ และอัตราเงินรางวัล
เตรียมลุ้นรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 คอหวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลการออกรางวัลไปพร้อมกันได้ที่นี่ โดยทีมงานจะอัปเดตตัวเลขทันทีที่การออกสลากเสร็จสิ้น เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกตัวเลขสำคัญและนำไปขึ้นเงินรางวัลได้ทันที
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 27 พ.ย. 69 (27/11/69)
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ผลหวยลาววันนี้ 27 พ.ย. 69 (27/11/69)
- เลข 6 ตัว : 104103
- เลข 5 ตัว : 04103
- เลข 4 ตัว : 4103
- เลข 3 ตัว : 103
- เลข 2 ตัว : 03
- เลข 1 ตัว : 3
ผลหวยลาวพัฒนา 5/45 : 28 / 44 / 24 / 2 / 4
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|20/11/69
|13/11/69
|0900
|900
|00
|0
|6/11/69
|8098
|098
|98
|8
|30/11/69
|3206
|206
|06
|06
|23/10/69
|0111
|111
|11
|1
|16/10/69
|6052
|052
|52
|2
|9/10/69
|5647
|647
|7
|7
|2/10/69
|4693
|693
|93
|3
|25/9/69
|2383
|383
|83
|3
|18/9/69
|3502
|502
|02
|2
|11/9/69
|3350
|350
|50
|0
|4/9/69
|4187
|187
|87
|7
|21/8/69
|0623
|623
|23
|3
|21/8/69
|0253
|253
|53
|3
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
เลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่ : สิงโต (05) และ ช้าง (93)
- กลุ่มสัตว์เล็ก : ผีเสื้อ (19) และ กุ้ง (31)
เช็กเงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
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