หนุ่ม กรรชัย ประกาศส่งต่อเงิน 1 ล้านที่ กันจอมพลัง คืนมา ให้ ก้อง ห้วยไร่ สมทบทุนช่วยลูกๆ
หนุ่ม กรรชัย ประกาศโอนเงิน 1 ล้านที่ กัน จอมพลัง คืนมา ยกให้ ก้อง ห้วยไร่ ช่วยลูกบุญธรรมทั้ง 16 จังหวัด หลังลูกทุ่งดังทวงแล้วไม่เป็นผล
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (26 พ.ย. 69) ก้อง ห้วยไร่ รบกวน หนุ่ม กรรชัย ทวงเงินที่เคยบริจาคให้ กัน จอมพลัง จำนวน 1.6 ล้านบาทคืน เพื่อจะนำไปช่วยเหลือลูกบุญธรรมทั้ง 16 จังหวัด หลังจากที่ กันจอมพลัง ยอมใช้เงินส่วนตัวโอนเงินคืนพี่หนุ่มกลางรายการสด ซึ่งได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ก้อง ห้วยไร่ ทวงเงิน 1.6 ล้านจาก ‘กัน จอมพลัง’ ไม่สบายใจ อยากให้ลูกบ้านเด็กกำพร้าโฆษณา
ต่อมาช่วงบ่ายที่ผ่านมา (27 พ.ย. 69) กัน จอมพลัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลัง ก้อง ห้วยไร่ ฝาก หนุ่ม กรรชัย ทวงเงินบริจาค 1.6 ล้านบาท ระบุว่า “คุณก้อง ห้วยไร่ ฝากพี่หนุ่มทวงเงินบริจาคคืน 1.6 ล้าน ซึ่งเงินที่พี่ก้องให้มูลนิธิกันจอมพลัง ได้ถูกมอบให้ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการตึกถล่ม 95 รายไปเรียบร้อยแล้ว มีทางเดียวคือมูลนิธิช่วยติดต่อญาติผู้เสียชีวิตและแจ้งว่าพี่ก้องต้องการเงินที่มอบไปแล้วคืนครับ ซึ่งแต่ละครอบครัวค่อนข้างยากจน และบริจาคไปแล้วกว่า 2 ปี ไม่มั่นใจว่าจะได้คืนตามที่พี่ก้องต้องการไหม แต่เราก็จะพยามทำให้ตามที่พี่ต้องการครับ เงินที่พี่ก้องโอนเข้าคือมูลนิธิซึ่งมีระเบียบและขั้นตอน ต่างจากที่พี่หนุ่มโอน 1 ล้าน เข้าบัญชีส่วนตัวผมซึ่งส่วนตัวผม ผมตัดสินใจได้ทันทีครับ”
หลังจากนั้น ก้อง ห้วยไร่ ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบกลับสิ่งที่ กัน จอมพลัง ชี้แจงเรื่องการคืนเงินบริจาค 1.6 ล้านบาท ระบุว่า “พี่กันได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะครับผม ส่วนบ้านเด็กกำพร้า 16 แห่ง ที่ผมได้โพสต์ไว้ข้างต้นเมื่อวาน ผมจะนำเงินกำไร จากการลงทุนทำหนังเรื่องสัปเหร่อ 2 จัดการให้ลูก ๆ ครับ”
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ก่อนจะขึ้นไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ DSI ในฐานะพยาน ปมโอนเงินบริจาคช่วยเกตีและน้องกอหญ้า เหยื่อน้ำกรด เข้าบัญชี น.ส. พิมพิมล โดยช่วงหนึ่งนักข่าวได้ถามถึงกรณีที่ ก้อง ห้วยไร่ ทวงเงินบริจาคคืนจาก กันจอมพลัง และทางกันได้โพสต์ข้อความหน้าเพจว่า “เอาไปมอบให้ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการตึกถล่ม 95 รายไปหมดแล้ว ตั้งแต่ 2 ปีก่อน และคงจะยากหากทางมูลนิธิต้องกลับไปพูดคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตเพื่อขอเงินคืนกลับมาให้” นั้น
หนุ่ม กรรชัย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า “เข้าใจความรู้สึกของคุณก้อง แต่ถ้ากันเขาตอบมาแบบนี้ ว่าถ้าต้องการเขาจะไปทวงกับคนที่เขาบริจาคไปให้มาคืนแล้วกันอย่างนี้ ก็ล้านหก เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า ถ้าคุณกันจะตอบแบบนั้น ผมว่าคุณกันไม่ต้องเหนื่อยหรอกครับ เดี๋ยวเงินล้านนึงที่โอนคืนมาให้ผม ผมให้คุณก้องเอง เพื่อเอาไปช่วยลูก ๆ ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี จะได้ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรกันตรงนั้น แล้วพอได้ยินคุณกันเขาพูดอะไรมาแบบนั้น ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคุณก้องฟัง ก็คงจะเจ็บช้ำ แต่สำหรับผมเอง ผมไม่เป็นไรครับ เงินล้านนึงนี่เดี๋ยวผมให้คุณก้องดีกว่า ผมถือว่าผมเอาไปช่วยคุณก้อง เพราะคุณก้องบอกว่าจะต้องเอาเงินกำไรจากหนังที่แกทำเอาไปช่วย เดี๋ยวจะสมทบให้ล้านนึงที่คุณกันโอนคืนมานี่ล่ะ แต่อันนี้เป็นบุญของผม คุณกันไม่ได้บุญในส่วนตรงนี้นะ”
อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส, ก้อง ห้วยไร่, กันจอมพลัง ช่วยสู้