ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
อาร์เซนอล ลงเล่น 11 นัด ชนะ 9 เสมอ 1 แพ้ 1 เก็บได้ 28 คะแนน รั้งอันดับ 1 ของตาราง ยิงได้ 17 ประตู เสีย 7 ประตู เกมเหย้าชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ ไค ฮาแวร์ตซ์ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย บูกาโย ซาก้า 3 ประตู
อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงด้วย 28 คะแนน ชนะ 9 จาก 11 นัด และชนะรวดทั้ง 5 เกมในบ้านโดยยังไม่เสียแต้มเลย เสียเพียง 7 ประตูทั้งฤดูกาล น้อยที่สุดในลีก นัดล่าสุดบุกไปเสมอนิวคาสเซิล 2-2 ซึ่งเป็นเกมแรกในรอบ 4 นัดที่ไม่ชนะ
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอล
- นัดที่ 11 : บุกไปเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะลิเวอร์พูล 1-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 7 เสมอ 1 แพ้ 3 เก็บได้ 22 คะแนน รั้งอันดับ 3 ของตาราง ยิงได้ 22 ประตู เสีย 14 ประตู เกมเหย้าชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ทำได้ 9 ประตู ตามด้วย รายัน เชร์กี 5 ประตู
ซิตี้ตามหลังจ่าฝูงอยู่ 6 คะแนน และกำลังอยู่ในช่วงที่แย่ที่สุดของฤดูกาล สี่นัดหลังสุดแพ้ 3 เสมอ 1 รวมถึงการบุกไปแพ้น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-3 เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ยิงไปแล้ว 9 ประตู มากที่สุดในลีก แต่ทีมยังเสียไป 14 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ ซิตี้
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านเสมอฟูแล่ม 1-1
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-3
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 0-1
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้แอสตัน วิลล่า 1-2
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 3-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 19/04/2569 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/2568 : อาร์เซนอล 1-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 02/02/2568 : อาร์เซนอล 5-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 22/09/2567 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 31/03/2567 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ เสมอกันถึง 3 นัด โดย อาร์เซนอล ชนะ 1 และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะ 1 ชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงนี้คือเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ 5-1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
อาร์เซนอล (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
- กองหลัง กาเบรียล มากัลไญส์, เอซรี คอนซ่า, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, ยูร์เรียน ทิมเบอร์
- กองกลาง มาร์ติน โอเดการ์ด, เดแคลน ไรซ์, บรูโน่ กิมาไรส์, เอเบเรชี่ เอเซ่
- กองหน้า โนนี่ มาดูเอเก้, ไค ฮาแวร์ตซ์
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมม่า
- กองหลัง รูเบน ดิอาส, มาร์ค เกฮี, อับดุโคดีร์ คูซานอฟ, นิโก้ โอไรลี่ย์
- กองกลาง อายูบ บูอัดดี, ฟิล โฟเดน, เอลเลียต แอนเดอร์สัน
- กองหน้า อิลิมาน เอ็นเดียเย, เฌเรมี โดกู, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ทายผลบอล
เจ้าบ้านชนะทุกนัดในสนามตัวเองและมีแนวรับที่ดีที่สุดในลีก ส่วนทีมเยือนเก็บได้เพียงแต้มเดียวจากสี่นัดหลังสุดและเสียประตูง่ายกว่าเดิม ฮาลันด์ยังเป็นคนที่พลิกเกมได้คนเดียว แต่ภาพรวมเอียงไปทางอาร์เซนอลชัดเจน
ทายผล อาร์เซนอล 2-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน