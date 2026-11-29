ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ สเปอร์ส 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ที่สเตเดียม ออฟ ไลท์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.05 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.05 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 6 เก็บได้ 9 คะแนน รั้งอันดับ 18 ของตาราง ยิงได้ 8 ประตู เสีย 17 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 4 ดาวซัลโวของทีมคือ ไบรอัน โบรบบี้ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย เอ็นโซ่ เลอ เฟ 3 ประตู
ซันเดอร์แลนด์ยิงได้เพียง 8 ประตูจาก 11 นัด น้อยที่สุดในลีก และยังไม่ชนะเกมเยือนเลย แต่ในบ้านยังพอสู้ได้ด้วยการชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 รวมถึงเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเชลซี 1-0 เมื่อนัดที่ 10
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของซันเดอร์แลนด์
- นัดที่ 11 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 0-0
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะเชลซี 1-0
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-3
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-2
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 4 เก็บได้ 15 คะแนน รั้งอันดับ 10 ของตาราง ยิงได้ 12 ประตู เสีย 11 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ โดมินิก โซลันเก้ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย ยาน พอล ฟาน เฮคเก้ 2 ประตู
สเปอร์สเก็บ 15 คะแนนจาก 11 นัด และชนะ 3 จาก 5 นัดหลังสุด แต่ฟอร์มเยือนยังเป็นปัญหา ชนะเพียงนัดเดียวจาก 5 เกมนอกบ้าน ทีมนี้ยิงได้แค่ 12 ประตู และดาวซัลโวของทีมทำได้เพียง 2 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 2-0
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะเชลซี 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 12/04/2569 : ซันเดอร์แลนด์ 1-0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/2569 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 31/01/2560 : ซันเดอร์แลนด์ 0-0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/2559 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 16/01/2559 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ชนะ 2 ซันเดอร์แลนด์ ชนะ 1 และเสมอ 2 โดยสองนัดหลังสุดซึ่งเป็นการพบกันในฤดูกาลที่แล้ว สเปอร์สยังเอาชนะไม่ได้เลย
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
- กองหลัง ไตร ฮูม, นอร์ดี มูเกียเล, โธมัส เมอนิเยร์, เรนิลโด มันดาวา
- กองกลาง โนอาห์ ซาดิกี, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, ลุค โอเนียน, ฌูลส์ อาโฮก้า
- กองหน้า วิลสัน อิซิดอร์, เชมส์ดีน ตัลบี
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
- กองหลัง เปโดร ปอร์โร, เดสตินี่ อูโดจี้, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, มาร์กอส เซเนซี่
- กองกลาง โมฮัมเหม็ด คูดูส, มาเตอุส แฟร์นันด์ส, เจมส์ แมดดิสัน, ลูก้า วิลเลียมส์-บาร์เน็ตต์, คอเนอร์ กัลลาเกอร์
- กองหน้า โดมินิก โซลันเก้
ทายผลบอล
สองทีมนี้ทำประตูยากพอกัน รวมกันแล้วยิงได้ 20 ประตูจาก 22 นัด เจ้าบ้านเล่นในสนามตัวเองได้ดีกว่าที่ตารางบอก ส่วนทีมเยือนยังไม่แก้ปัญหาเกมนอกบ้านได้ เกมนี้มีแนวโน้มจบด้วยสกอร์ต่ำ
ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน