ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ บอร์นมัธ 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ บอร์นมัธ ที่คราเวน คอตเทจ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.05 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.05 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม
ฟูแล่ม ลงเล่น 11 นัด ชนะ 2 เสมอ 5 แพ้ 4 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 15 ของตาราง ยิงได้ 11 ประตู เสีย 13 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ จอช คิง ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย โรดริโก้ มูนิซ 2 ประตู
ฟูแล่มเสมอ 5 จาก 11 นัด และสามนัดหลังสุดจบด้วยสกอร์ 1-1 ทั้งหมด ยิงได้เพียง 11 ประตู น้อยเป็นอันดับสามของลีก ดาวซัลโวของทีมทำได้คนละ 2 ประตู ซึ่งสะท้อนปัญหาการจบสกอร์ได้ตรงไปตรงมา
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของฟูแล่ม
- นัดที่ 11 : บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-1
- นัดที่ 9 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 1-1
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
บอร์นมัธ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 3 เก็บได้ 18 คะแนน รั้งอันดับ 5 ของตาราง ยิงได้ 18 ประตู เสีย 14 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ เอวานิลสัน ทำได้ 6 ประตู ตามด้วย มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ 5 ประตู
บอร์นมัธชนะรวด 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก และยิงได้ 11 ประตูโดยเสียเพียง 1 ประตูในช่วงนั้น เอวานิลสัน ยิงไปแล้ว 6 ประตู ตามด้วยมาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ 5 ประตู ทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ด้วย 18 คะแนน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของบอร์นมัธ
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0
- นัดที่ 10 : บุกไปชนะอิปสวิช ทาวน์ 2-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 09/05/2569 : ฟูแล่ม 0-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 03/10/2568 : บอร์นมัธ 3-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 14/04/2568 : บอร์นมัธ 1-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 29/12/2567 : ฟูแล่ม 2-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 10/02/2567 : ฟูแล่ม 3-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ บอร์นมัธ ชนะ 3 ฟูแล่ม ชนะ 1 และเสมอ 1 โดยบอร์นมัธ ชนะสองนัดหลังสุดที่คราเวน คอตเทจ ไปได้ทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ฟูแล่ม (4-3-3)
- ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน
- กองหลัง ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, เคนนี่ เตเต้, คัลวิน บาสซี่
- กองกลาง ซานเดอร์ แบร์เก, ออสการ์ บอบบ์, จอช คิง, ไรอัน เซสเซญง, เชีย ชาร์ลส์
- กองหน้า อเล็กซ์ อิโวบี, โรดริโก้ มูนิซ
บอร์นมัธ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ยอร์ดเย เปโตรวิช
- กองหลัง เอเดรียง ทรุฟแฟร์, อดัม สมิธ, อันโตนิโอ ซิลวา, เจมส์ ฮิลล์
- กองกลาง ไทเลอร์ อดัมส์, ไรอัน คริสตี้, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์
- กองหน้า จัสติน คลุยเวิร์ต, เอวานิลสัน, รายัน
ทายผลบอล
เจ้าบ้านเสมอบ่อยที่สุดทีมหนึ่งของลีกและยิงประตูยาก ส่วนทีมเยือนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีที่สุดของฤดูกาลและเพิ่งเก็บคลีนชีตได้หลายนัดติด สถิติการพบกันก็เอียงไปทางบอร์นมัธ
ทายผล ฟูแล่ม 1-2 บอร์นมัธ
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน