ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ฮัลล์ ซิตี้ 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ฮัลล์ ซิตี้ ที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.05 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.05 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
คริสตัล พาเลซ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 8 เก็บได้ 7 คะแนน รั้งอันดับ 20 ของตาราง ยิงได้ 12 ประตู เสีย 27 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ดาวซัลโวของทีมคือ ไทริค มิตเชลล์ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เยเรมี ปิโน่ 2 ประตู
พาเลซรั้งบ๊วยของตารางด้วย 7 คะแนน แพ้ไปแล้ว 8 นัดจาก 11 เกม และเสีย 27 ประตู มากที่สุดในลีก ฟอร์มในบ้านแย่กว่านอกบ้านด้วยซ้ำ ชนะ 1 แพ้ 4 จาก 5 นัดที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของคริสตัล พาเลซ
- นัดที่ 11 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 2-3
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-3
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-2
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-5
ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ซิตี้ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 3 เสมอ 5 แพ้ 3 เก็บได้ 14 คะแนน รั้งอันดับ 11 ของตาราง ยิงได้ 13 ประตู เสีย 11 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่ ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย โมฮาเหม็ด เบลลูมี 3 ประตู
ฮัลล์ ซิตี้ เป็นทีมน้องใหม่ที่ยังไม่แพ้ใครในบ้าน ชนะ 2 เสมอ 4 จาก 6 นัด และเสียเพียง 11 ประตูตลอดฤดูกาล น้อยเป็นอันดับสามของลีก นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 2-0 ซึ่งเป็นการหยุดทีมที่ทำประตูมากที่สุดในลีกไว้ได้
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของฮัลล์ ซิตี้
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 2-0
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมออิปสวิช ทาวน์ 2-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ฟูแล่ม 0-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 14/05/2560 : คริสตัล พาเลซ 4-0 ฮัลล์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/2559 : ฮัลล์ ซิตี้ 3-3 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 25/04/2558 : คริสตัล พาเลซ 0-2 ฮัลล์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/2557 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 28/01/2557 : คริสตัล พาเลซ 1-0 ฮัลล์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สองทีมไม่ได้เจอกันในพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 รวม 5 นัดนี้ คริสตัล พาเลซ ชนะ 2 ฮัลล์ ซิตี้ ชนะ 2 และเสมอ 1
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
คริสตัล พาเลซ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ดีน เฮนเดอร์สัน
- กองหลัง อานัน คาไลลี, แอ็กเซล ดิซาซี, คริส ริชาร์ดส, ไทริค มิตเชลล์
- กองกลาง เยเรมี ปิโน่, ไดจิ คามาดะ, ควินเทน ทิมเบอร์, อดัม วอร์ตัน
- กองหน้า เยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น, ดไวท์ แม็คนีล
ฮัลล์ ซิตี้ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส โซลาคิส
- กองหลัง เซมี อาจายี่, ลูอี้ คอยล์, โนเบล เมนดี้
- กองกลาง เอลเลียต สเตราด์, รีแกน สเลเตอร์, ทิม อิโรเอ็กบูนัม, แมตต์ ครูกส์
- กองหน้า โมฮาเหม็ด-อาลี โช, โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่, โมฮาเหม็ด เบลลูมี
ทายผลบอล
เจ้าบ้านแพ้ 4 จาก 5 นัดในสนามตัวเองและมีแนวรับที่เสียประตูมากที่สุดในลีก ส่วนทีมเยือนเล่นเกมรับได้ดีที่สุดทีมหนึ่งของฤดูกาลนี้ แต่ฟอร์มนอกบ้านยังชนะเพียงนัดเดียวจาก 5 นัด เกมนี้จึงเป็นเกมที่ทั้งคู่กลัวแพ้พอกัน
ทายผล คริสตัล พาเลซ 1-1 ฮัลล์ ซิตี้
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน