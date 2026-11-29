ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ นิวคาสเซิล 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.05 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.05 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
ไบรท์ตัน ลงเล่น 11 นัด ชนะ 7 เสมอ 1 แพ้ 3 เก็บได้ 22 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของตาราง ยิงได้ 26 ประตู เสีย 9 ประตู เกมเหย้าชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ ปาสคาล กรอสส์ ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย ยาซิน อายาริ 3 ประตู
ไบรท์ตันยิงไปแล้ว 26 ประตู มากที่สุดในลีก และยังไม่แพ้ใครในบ้าน ชนะ 4 เสมอ 1 จาก 5 นัด แต่ฟอร์มนอกบ้านสวนทางกันสิ้นเชิง ชนะ 3 แพ้ 3 และนัดล่าสุดบุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 ซึ่งเป็นเกมที่ยิงไม่ได้เลย
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของไบรท์ตัน
- นัดที่ 11 : บุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 0-2
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 5-0
ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ลงเล่น 11 นัด ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 4 เก็บได้ 13 คะแนน รั้งอันดับ 13 ของตาราง ยิงได้ 15 ประตู เสีย 18 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ ฮาร์วีย์ บาร์นส์ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย แอนโธนี่ เอลังก้า 2 ประตู
นิวคาสเซิลอยู่อันดับ 13 ด้วย 13 คะแนน เสมอ 4 จาก 11 นัด และเพิ่งเปิดบ้านไล่เจ๊าอาร์เซนอล 2-2 โดยฮาร์วีย์ บาร์นส์ และมาลิค ติอาว์ เป็นคนทำประตู ฟอร์มเยือนชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ดีกว่าฟอร์มในบ้านของตัวเอง
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านเสมออาร์เซนอล 2-2
- นัดที่ 10 : บุกไปเสมอฟูแล่ม 1-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-1
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลล่า 0-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 02/05/2569 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/2568 : ไบรท์ตัน 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 04/05/2568 : ไบรท์ตัน 1-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ ไบรท์ตัน ชนะ 2 เสมอ 2 และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ 1 สองนัดหลังสุดทีมเยือนเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ไบรท์ตัน (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู บาร์ต เวอร์บรุกเกน
- กองหลัง กอสตินญ่า, ลูก้า วุชโควิช, โอลิวิเยร์ บอสกายี, มักซิม เดอ กุยแปร์, ลูอิส ดังก์
- กองกลาง เชม่า อันเดรส, ปาสคาล กรอสส์, ดิเอโก้ โกเมซ, ยาซิน อายาริ
- กองหน้า จอร์จินิโอ รุตเตอร์
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ลูคัส ฮอร์นิเชค
- กองหลัง อามาร์ เดดิช, แดน เบิร์น, มาลิค ติอาว์, ลูอิส ฮอลล์
- กองกลาง ฌอน สเตอร์, ฮาร์วีย์ บาร์นส์, โจ วิลล็อค, ลูอิส ไมลีย์, เจค็อบ เมอร์ฟี่
- กองหน้า วิลเลียม โอซูล่า
ทายผลบอล
เจ้าบ้านเป็นทีมที่ทำประตูมากที่สุดในลีกและยังไม่แพ้ในสนามตัวเอง แต่เพิ่งเสียฟอร์มไปหนึ่งนัดและต้องรีบตั้งหลัก ส่วนทีมเยือนเพิ่งทำแต้มกับจ่าฝูงได้และเล่นนอกบ้านได้ดีกว่าในบ้าน เกมนี้น่าจะมีประตูไม่น้อย
ทายผล ไบรท์ตัน 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน