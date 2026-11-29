ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ ลิเวอร์พูล 29 พ.ย. 69 เมอร์ซีย์ไซด์ ดาร์บี้
ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ ลิเวอร์พูล ที่ฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (12.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
เอฟเวอร์ตัน ลงเล่น 11 นัด ชนะ 4 เสมอ 4 แพ้ 3 เก็บได้ 16 คะแนน รั้งอันดับ 9 ของตาราง ยิงได้ 12 ประตู เสีย 14 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ เธียร์โน แบร์รี่ ทำได้ 6 ประตู ตามด้วย เคียร์นัน ดิวส์เบอรี-ฮอลล์ 3 ประตู
เอฟเวอร์ตันเก็บ 16 คะแนนจาก 11 นัด และฟอร์มในบ้านคือจุดแข็ง ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 จาก 5 เกมที่ฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม แต่เกมล่าสุดบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-4 ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่หนักที่สุดของฤดูกาล
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเอฟเวอร์ตัน
- นัดที่ 11 : บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-4
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-2
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้เชลซี 0-2
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูล ลงเล่น 11 นัด ชนะ 6 เสมอ 3 แพ้ 2 เก็บได้ 21 คะแนน รั้งอันดับ 4 ของตาราง ยิงได้ 18 ประตู เสีย 10 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 ดาวซัลโวของทีมคือ อเล็กซานเดอร์ อิซัค ทำได้ 7 ประตู ตามด้วย วิคตอร์ มูนญอส 3 ประตู
ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้เกมเยือนเลยทั้งฤดูกาล ชนะ 4 เสมอ 1 จาก 5 นัด และ 13 จาก 21 คะแนนของพวกเขามาจากนอกบ้าน นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-0 โดยริโอ เอ็นกูโมฮา และวิคตอร์ มูนญอส ทำประตูได้
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูล
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-0
- นัดที่ 10 : บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 3-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 0-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 19/04/2569 : เอฟเวอร์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/2568 : ลิเวอร์พูล 2-1 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 02/04/2568 : ลิเวอร์พูล 1-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 12/02/2568 : เอฟเวอร์ตัน 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 24/04/2567 : เอฟเวอร์ตัน 2-0 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ ลิเวอร์พูล ชนะ 3 เสมอ 1 และ เอฟเวอร์ตัน ชนะ 1 ซึ่งชัยชนะครั้งเดียวของเอฟเวอร์ตันคือเกมในบ้านเมื่อเดือนเมษายน 2567
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู จอร์แดน พิคฟอร์ด
- กองหลัง เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี มิโคเลนโก้, เจค โอไบรอัน, จาร์ราด แบรนธ์เวต
- กองกลาง เจมส์ การ์เนอร์, แมร์ลิน เรอห์ล, เคียร์นัน ดิวส์เบอรี-ฮอลล์, แฮร์ริสัน อาร์มสตรอง
- กองหน้า ไทรีค จอร์จ, เธียร์โน แบร์รี่
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู อลิสซง เบคเกอร์
- กองหลัง เฌเรมี ฌาเกต์, เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, มิโลช เคอร์เกซ, โรนัลด์ อาราอูโฆ่
- กองกลาง ฟลอริยาน เวียร์ตซ์, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โดมินิก โซโบสซ์ไล
- กองหน้า แบรดลีย์ บาร์โกล่า, อเล็กซานเดอร์ อิซัค, ริโอ เอ็นกูโมฮา
ทายผลบอล
ดาร์บี้แมตช์ลดน้ำหนักของตารางคะแนนลงเสมอ เจ้าบ้านเล่นในสนามตัวเองได้ดีและมีเวลาแก้ตัวจากเกมที่แพ้ยับ ส่วนทีมเยือนยังไม่แพ้นอกบ้านและเพิ่งยิง 4 ประตูในนัดล่าสุด ประสบการณ์และคุณภาพตัวผู้เล่นยังเป็นของลิเวอร์พูล
ทายผล เอฟเวอร์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน